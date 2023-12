La meilleure alternative à l’explorateur de fichiers de Windows : personnalisable, gratuite et open source

Files est un gestionnaire de fichiers avec de nombreuses fonctionnalités de productivité et une interface personnalisable.

Files est un gestionnaire de fichiers moderne

On pourrait dire que l’explorateur de fichiers est le centre névralgique de notre ordinateur : il nous permet d’organiser l’équipe, de créer des dossiers et de gérer les applications installées. Vous ne l’avez peut-être jamais envisagé, mais il existe des alternatives gratuites à l’explorateur de fichiers de Windows très intéressantes, d’autant plus maintenant que Windows 11 a supprimé une fonction utile dans les pays de l’Union européenne.

Nous vous présentons Files, un gestionnaire de fichiers moderne qui fonctionne exactement comme l’explorateur de fichiers populaire de Windows, aidant les utilisateurs à gérer leur équipe. Cependant, cette alternative offre des expériences multitâches, des étiquettes pour les fichiers et les dossiers, des intégrations cloud, un support pour les applications de prévisualisation et une interface totalement intuitive.

Une de ses principales particularités est qu’il est personnalisable et open source, ce qui signifie qu’il a été conçu par des centaines de contributeurs et que quiconque peut participer à sa création. En réalité, les commentaires des utilisateurs contribuent à façonner les fonctions, tout comme les rapports d’erreur envoyés sur la plateforme Github sont d’une grande aide.

Voici les principales fonctionnalités de Files :

Multitâche par onglets : profitez d’une interface à onglets similaire à celle d’un navigateur, avec des raccourcis clavier inclus, ce qui vous évitera d’avoir plusieurs fenêtres ouvertes.

: profitez d’une interface à onglets similaire à celle d’un navigateur, avec des raccourcis clavier inclus, ce qui vous évitera d’avoir plusieurs fenêtres ouvertes. Panneau double : cette fonction vous permet de visualiser et de gérer deux dossiers côte à côte à l’écran.

: cette fonction vous permet de visualiser et de gérer deux dossiers côte à côte à l’écran. Fichiers et dossiers étiquetés : organiser vos documents n’a jamais été aussi simple, car Files permet d’attribuer des étiquettes de couleurs et même de créer des étiquettes personnalisées pour faciliter l’identification.

: organiser vos documents n’a jamais été aussi simple, car Files permet d’attribuer des étiquettes de couleurs et même de créer des étiquettes personnalisées pour faciliter l’identification. Intégration parfaite dans le cloud : il s’intègre parfaitement avec des services tels qu’iCloud (Apple), OneDrive (Microsoft) ou Drive (Google), permettant aux utilisateurs de gérer leurs fichiers, documents et photos directement depuis la barre latérale.

: il s’intègre parfaitement avec des services tels qu’iCloud (Apple), OneDrive (Microsoft) ou Drive (Google), permettant aux utilisateurs de gérer leurs fichiers, documents et photos directement depuis la barre latérale. Panneau de prévisualisation : possibilité d’obtenir un aperçu des documents, des photos et même de lire des vidéos sans les ouvrir.

: possibilité d’obtenir un aperçu des documents, des photos et même de lire des vidéos sans les ouvrir. Prise en charge de QuickLook et SeerPro : vous pourrez prévisualiser des fichiers Office, des documents et d’autres fichiers en appuyant simplement sur la barre d’espace, mais il est nécessaire d’installer ces applications sur votre ordinateur.

: vous pourrez prévisualiser des fichiers Office, des documents et d’autres fichiers en appuyant simplement sur la barre d’espace, mais il est nécessaire d’installer ces applications sur votre ordinateur. Intégration avec Git : permet de gérer facilement vos projets Git sans quitter Files, depuis la création de nouvelles branches jusqu’au passage de l’une à l’autre et à la synchronisation des modifications.

Voici les fonctions de productivité offertes par Files, mais ce n’est pas toutes ses possibilités. Ce gestionnaire de fichiers moderne dispose d’une interface entièrement personnalisable, de sorte que les utilisateurs peuvent lui donner une apparence unique en choisissant les couleurs et les matériaux, en essayant des thèmes personnalisés déjà incorporés ou en créant le leur.

Vous pouvez télécharger Files depuis son site officiel, où vous aurez également la possibilité de faire des dons mensuels ou ponctuels pour soutenir ce projet, qui dépend de ces contributions pour pouvoir grandir et s’améliorer. Si vous recherchez une alternative gratuite à l’explorateur de fichiers de Windows, voici le candidat parfait.