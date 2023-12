Cela aurait dû être la ville du futur : maintenant, personne ne veut y vivre

Il s’agissait d’une initiative futuriste qui est maintenant totalement abandonnée.

Les projets en Chine ont tendance à être gigantesques, les plus longs ponts, les plus grandes éoliennes et aussi les villes les plus colossales que l’homme ait jamais vues. Guangzhou, Shenzhen, Beijing, toutes sont d’énormes pôles commerciaux avec de grandes usines, d’impressionnants gratte-ciels et des bâtiments culturels mythiques. Cependant, la Chine dans son ensemble est une véritable machine de construction et ses entreprises sont présentes partout dans le monde. Ainsi, la Malaisie avait un plan, et pour cela elle a fait appel à une entreprise chinoise : construire une ville gigantesque qui visait à être futuriste et à répondre à tous les besoins de ses utilisateurs.

C’est ainsi que Forest City est né, d’une alliance entre une entreprise chinoise et le gouvernement malais. Cependant, personne ne veut vivre dans cette ville et c’est maintenant une ruine en béton entourée de nature et avec peu de perspectives d’avenir.

La ville oubliée de Forest City

Forest City se décrit elle-même comme un lieu verdoyant et intelligent où vivre. Mais en réalité, il semble qu’elle n’ait réussi à séduire personne. Au final, c’était une ville qui visait à favoriser l’immigration de la population chinoise en Malaisie, quelque chose qui semble s’être arrêté.

Ainsi, la ville a commencé à être construite et actuellement l’entreprise a une dette de 200 milliards de dollars, un chiffre énorme compte tenu du fait que seule la ville est construite à 15% pour le moment. Les quelques habitants qui y vivent regrettent, bien que d’autres signalent que la vie est meilleure maintenant qu’on sait qu’elle ne sera jamais surpeuplée et qu’il y règne une certaine tranquillité.

Quoi qu’il en soit, cette ville semble être un pari qui va tomber à l’eau, car plus personne ne veut vivre dans la ville qui pourrait rapidement se détériorer si elle ne reçoit pas les soins appropriés.

Ainsi, nous pouvons prendre en compte que :

La ville est totalement vide.

Elle possède tout, des centres commerciaux aux parcs et attractions.

Cependant, personne ne peuple la ville.

Pour le moment, seule 15% de la ville a été construite, en constatant que personne ne voulait y vivre.

Elle était destinée aux citoyens étrangers avec un certain niveau de pouvoir d’achat.

Il faut également prendre en compte que l’impact de la pandémie de COVID-19 a considérablement paralysé le projet. Les immigrés chinois qui avaient prévu d’acheter dans la ville ont cessé leurs investissements immobiliers et c’est probablement ce qui a causé l’effondrement économique d’une ville qui n’a jamais vraiment existé.

En France, nous ne sommes pas étrangers aux projets pharaoniques issus de l’ère de la bulle immobilière, donc cela ne nous surprendra pas outre mesure, mais l’échelle à laquelle ces événements se produisent est quelque chose de surprenant en Asie, où il y a de plus en plus de villes fantômes.