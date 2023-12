Voici les 5 réglages que je configure toujours sur mon téléphone Xiaomi pour économiser la batterie

Je vous révèle les 5 changements que je fais toujours dans la configuration de mon Xiaomi pour optimiser au maximum sa batterie.

Améliorez l’autonomie de votre téléphone Xiaomi grâce à ces 5 astuces simples / Photographie : David Freire

Bien que les téléphones Xiaomi disposent de batteries de plus grande capacité avec des charges de plus en plus rapides et que MIUI est un système d’exploitation assez bien optimisé, il est vrai que la surcouche de personnalisation de Xiaomi vous permet d’améliorer un peu plus l’autonomie de votre téléphone simplement en effectuant quelques changements simples dans la configuration de l’appareil.

C’est pourquoi, aujourd’hui, je vais vous révéler les 5 réglages que je configure toujours sur les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO que j’ai la chance de tester et qui me permettent d’améliorer l’autonomie des terminaux de la marque chinoise.

J’active le mode sombre

La plupart des téléphones Xiaomi actuels sont dotés d’un écran AMOLED, c’est pourquoi la première chose que je fais lorsque j’obtiens un smartphone de la marque chinoise est de activer le mode sombre, car de cette façon, de nombreux pixels de l’écran ne s’allumeront pas, ce qui permet d’économiser considérablement la batterie.

Pour activer le mode sombre sur votre smartphone Xiaomi, suivez simplement ces étapes :

Ouvrez l’application Paramètres de votre smartphone

de votre smartphone Accédez à la section Écran

Une fois à l’intérieur, appuyez sur la carte qui indique Mode sombre

Je désactive le mode AOD ou Always On Display

Le mode Always On Display ou mode d’affichage toujours activé est vraiment pratique car il vous permet de voir l’heure, la date, les informations météorologiques et les notifications en attente à tout moment. Toutefois, il consomme également une quantité supplémentaire de batterie qui peut vous manquer à la fin de la journée, c’est pourquoi je le désactive toujours, car je reçois toutes les notifications grâce à ma montre connectée.

Pour désactiver le mode d’affichage toujours activé sur votre téléphone Xiaomi, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Accédez au menu Paramètres de votre téléphone

de votre téléphone Appuyez sur la section Always On Display et écran de verrouillage

Appuyez sur le bouton Always On Display

Enfin, désactivez le Switch à droite de l’option Always On Display

Je réduis le taux de rafraîchissement de l’écran

Les téléphones Xiaomi les plus récents optent pour des écrans avec des taux de rafraîchissement supérieurs aux traditionnels 60 hertz, ainsi la plupart des smartphones actuels disposent de panneaux avec des fréquences de rafraîchissement de 90, 120 voire 144 hertz.

Il est vrai que ces nouveaux taux de rafraîchissement améliorent considérablement la fluidité, mais ils augmentent également la consommation de batterie, c’est pourquoi je réduis la vitesse de rafraîchissement de l’écran au minimum pour augmenter légèrement l’autonomie du téléphone.

Si vous souhaitez réduire le taux de rafraîchissement de l’écran de votre téléphone, il vous suffit d’entrer dans le menu des Paramètres de votre Xiaomi, d’accéder à la section Écran, de toucher l’option Taux de rafraîchissement et de sélectionner le taux de rafraîchissement standard qui est généralement de 60 hertz.

Je désactive l’allumage automatique de l’écran lors de la réception de notifications

De toute évidence, l’écran est l’un des composants matériels du téléphone qui consomme le plus de batterie, c’est pourquoi, en plus des trois réglages précédents, je configure également mon Xiaomi pour éviter que l’écran ne s’allume à chaque réception d’une notification.

Pour effectuer ce réglage, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez le menu Paramètres de votre téléphone Xiaomi

de votre téléphone Xiaomi Accédez à la section Always On Display et écran de verrouillage

Appuyez sur le bouton Effet de notifications

Cliquez sur l’option Aucun pour que l’écran ne s’allume pas à chaque réception d’une notification

Je limite les applications qui peuvent s’exécuter en arrière-plan

J’ai toujours beaucoup d’applications installées sur mon téléphone Xiaomi, car j’ai l’habitude d’en essayer différentes pour en parler dans de futurs articles, et cela consomme également de la batterie, car si vous ne les configurez pas correctement, elles vont continuer à fonctionner en arrière-plan et à consommer des ressources, même si vous ne les utilisez pas.

C’est pourquoi je fais généralement diminuer le nombre d’applications qui peuvent fonctionner en arrière-plan, en ne laissant que celles qui envoient des notifications importantes comme WhatsApp, Telegram ou Instagram, et d’autres comme Amazon Photos, qui est l’outil que j’utilise pour sauvegarder mes photos.

Si vous souhaitez vous aussi limiter le nombre d’applications qui peuvent fonctionner en arrière-plan, il vous suffit de suivre les actions suivantes :