Les meilleures fonctionnalités arrivées dans iOS 17.2

Voici les meilleures nouveautés d’iOS 17.2 qui sont arrivées sur votre iPhone.

iOS 17.2 apporte jusqu’à 57 nouveautés pour votre iPhone

Nous allons vous parler des meilleures fonctionnalités arrivées avec iOS 17.2, afin que vous puissiez découvrir les points forts de votre iPhone avec cette nouvelle version du système d’exploitation. Des nouveautés qui mettent en avant la nouvelle application Journal ou la liste de toutes nos chansons préférées d’Apple Music.

En effet, iOS 17.2 est une mise à jour qui apporte pas moins de 57 nouvelles choses améliorant l’expérience avec l’iPhone, et qui introduit également presque toutes les nouveautés qui ont été retardées et que nous n’avons pas vues lors de la journée de lancement officielle de la première version. Dans cet article, nous vous présentons les plus importantes.

Nouvelle application Journal

L’application Journal a été annoncée lors de la WWDC 2023 en juin dernier et après plusieurs mois de retard, nous l’avons enfin ici. Pour ajouter une nouvelle entrée, il suffit d’appuyer sur le bouton + et de choisir parmi les recommandations fournies par l’application pour faciliter la tâche. Vous pouvez également utiliser de la musique, des séances d’entraînement ou des photos prises pendant la journée comme entrée.

Les suggestions affichées pour l’application Journal sont le résultat de l’IA de l’appareil basée sur l’apprentissage automatique. Ce sont des suggestions privées qui respectent la confidentialité de l’utilisateur. De plus, elles peuvent être personnalisées en activant ou désactivant les recommandations liées à l’activité physique, aux contacts et aux photos.

Ces suggestions peuvent également être désactivées, le journal peut être verrouillé avec Face ou Touch ID et il est possible d’établir une programmation pour le journal afin de maintenir une habitude.

Les réactions avec n’importe quel emoji arrivent sur iMessage

Une autre fonctionnalité arrivant avec iOS 17.2 est la possibilité de réagir à n’importe quel message sur iMessage avec un sticker. Et le processus est extrêmement facile à utiliser. Il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Messages et entrez dans une conversation. Maintenez longuement un message. Appuyez sur Ajouter un sticker. Choisissez l’sticker avec lequel vous souhaitez réagir au message.

La liste des chansons favorites sur Apple Music

Apple Music s’est considérablement amélioré avec iOS 17 grâce à l’arrivée de fonctionnalités telles que le fondu enchaîné ou la possibilité de marquer des chansons comme favorites sur Apple Music. Après le lancement du système qui nous permet de marquer des chansons comme favorites depuis le lecteur ou l’écran verrouillé, la liste de ces chansons arrive avec iOS 17.2.

Lors de la mise à jour, la liste apparaîtra dans notre bibliothèque aux côtés d’autres listes de lecture, mais la différence est que toutes nos chansons préférées apparaîtront ensemble. Une façon de personnaliser davantage l’application, mais aussi de former l’algorithme.

Nouveaux widgets pour l’application Horloge et Météo

iOS 17.2 apporte de nouveaux widgets pour l’application Horloge et Météo. En ce qui concerne la première, nous avons un nouveau widget qui affiche l’heure en numérique et en ce qui concerne la seconde, nous avons des widgets qui montrent beaucoup plus d’informations afin de pouvoir voir différentes données d’un coup d’œil.

Par ailleurs, puisque nous parlons de l’application Météo, elle a apporté des nouveautés telles que la possibilité de voir combien de pluie tombera, des améliorations dans la section des Cartes ou encore un nouveau calendrier lunaire plus interactif qui nous permet de faire plus que simplement connaître la prochaine pleine lune.

Comment mettre à jour vers iOS 17.2

Tous les iPhone compatibles avec iOS 17 peuvent mettre à jour vers iOS 17.2. C’est-à-dire, à partir de l’iPhone XS. D’autre part, pour installer cette nouvelle version, il vous suffit de suivre le chemin suivant : Réglages > Général > Mise à jour logicielle.