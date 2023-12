J’utilisais cette pierre comme un simple presse-papiers pendant des années, mais j’ai découvert qu’elle valait une fortune

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un a une roche chez lui qui se révèle être bien plus que ça.

Cette roche abritait un trésor

Avoir un presse-papiers ou un arrêt de porte est parfois très simple : il suffit d’utiliser la première pierre que l’on trouve sur le chemin. Mais que se passe-t-il si notre pierre utile est en réalité beaucoup plus précieuse que ce que nous pensons ? Depuis que l’homme a commencé à utiliser des outils simples, la pierre a été un allié essentiel : bifaces, racloirs, pointes, le niveau de sophistication dans la manière de façonner la pierre à notre goût a été atteint au XVIIe siècle avec la sculpture baroque, mais ce matériau a toujours été utile.

En réalité, beaucoup de gens gardent des roches en pensant qu’elles sont en or, ce qui n’est pas surprenant, car à la fois les astéroïdes et les roches de notre planète cachent des richesses insondables.

La personne qui avait cela chez elle possédait l’une de ces roches, car elle n’aurait jamais imaginé qu’un petit caillou pouvait renfermer une grande fortune.

Une roche pour les gouverner toutes

L’Université d’État du Michigan a fait écho à une découverte vraiment surprenante. Un fermier leur a vendu un morceau de météorite incroyablement précieux pour 75 000 dollars, après l’avoir utilisé comme presse-papiers et arrêt de porte pendant les 80 dernières années.

Ainsi, lorsqu’il a acheté la propriété dans laquelle il vit, il a hérité de cette pierre faisant partie du mobilier de la maison qui servait à empêcher la porte de se refermer violemment.

L’histoire de sa découverte remonte beaucoup plus loin. Plus précisément aux années 30 du siècle dernier, lorsque les anciens propriétaires de la ferme ont vu une lueur dans le ciel et qu’une météorite a heurté un champ voisin. Le lendemain, ils ont trouvé la roche impactée sur le sol et ont décidé de la garder.

Maintenant, le nouveau propriétaire, après l’avoir possédée pendant 30 ans, a lu qu’il pouvait la vendre pour une bonne somme d’argent, c’est ainsi qu’il a pris contact avec les géologues de l’Université du Michigan.

En mots de la géologue qui a trouvé la roche :

C’est la roche la plus précieuse que j’ai tenue entre mes mains de toute ma vie, tant d’un point de vue monétaire que scientifique – Mona Sirbescu, géologue à l’Université d’État du Michigan.

Nous pouvons résumer tout cela de la manière suivante :

Il s’agit d’une météorite qui s’est écrasée sur terre il y a environ quatre-vingts ans.

Un fermier du Michigan, aux États-Unis, l’utilisait comme arrêt de porte.

Tout ceci jusqu’à ce qu’une géologue la trouve et voie qu’il ne s’agissait pas d’une pierre normale.

La pierre était évaluée à environ 75 000 dollars et a été possédée pendant trente ans par le fermier local.

Elle se trouve maintenant à l’Université d’État du Michigan.

Il est curieux de voir comment simplement une pierre peut avoir une valeur si remarquable. Mais le fait est que cette roche est passée complètement inaperçue pendant plus de 80 ans jusqu’à ce que l’équipe scientifique reçoive la nouvelle que le fermier voulait la vendre. Cela nous fait penser qu’il doit y avoir des dizaines de cas similaires où une roche avec ces caractéristiques aurait pu passer totalement inaperçue. Après tout, la grande majorité des météorites ne sont même pas enregistrées.