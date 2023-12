Le secteur des téléphones mobiles sombre, mais Xiaomi le sauve : la seule marque qui n’a pas subi de pertes

Nous vivons une situation compliquée sans aucun doute, avec deux guerres, une instabilité économique, politique et en plus les fêtes de Noël qui approchent. Tout cela a des répercussions sur les marchés, comme celui de la téléphonie mobile, qui a vu toutes les marques enregistrer des pertes au dernier trimestre. Eh bien, pas toutes.

Sur les 5 grandes marques de smartphones, une seule non seulement n’a pas perdu d’argent, mais en a également gagné, a augmenté et a même été celle qui a soutenu un marché en plein effondrement. Xiaomi a été le grand gagnant du dernier trimestre, trois mois calamiteux pour les autres marques.

Le trimestre de succès de Xiaomi

L’entreprise Counterpoint, analyste du marché de la technologie, a publié son rapport de ventes du marché mondial de la téléphonie mobile, cette fois pour le troisième trimestre de 2023 – du 1er juillet au 31 septembre. Le marché dans son ensemble a connu une baisse, mais Xiaomi est resté solide et a été la seule marque à augmenter ses ventes.



Samsung a baissé de 8% en glissement annuel au troisième trimestre de 2023, malgré une augmentation de 11% par rapport au trimestre précédent et le maintien de sa position de principal fabricant de smartphones. Parmi les 5 principales marques de smartphones, Xiaomi est la seule à avoir augmenté d’une année sur l’autre au troisième trimestre de 2023, en vendant 41,5 millions d’unités et en soutenant le marché.

Troisième au classement mondial

Parmi les 10 principales marques de smartphones, HONOR, Motorola, TECNO et Huawei ont enregistré une croissance annuelle à deux chiffres. Infinix et itel, les autres marques de Transsion, ont également connu une croissance annuelle à deux chiffres. En ce qui concerne les résultats régionaux, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) ont enregistré la plus forte croissance annuelle des expéditions, tandis que l’Amérique du Nord a connu la plus forte baisse.



Xiaomi a conservé sa troisième position à l’échelle mondiale, même si elle a pris la quatrième place en solo lors du dernier trimestre. Cela a permis de réduire les écarts avec Samsung et Apple. En ce qui concerne le marché asiatique, Xiaomi et Oppo sont à égalité, suivies de Vivo. En Asie, Apple et Samsung ne sont pas en tête, mais occupent respectivement la quatrième et la cinquième position.