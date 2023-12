Mode de réparation sur les téléphones Google Pixel: qu’est-ce que c’est et quand devriez-vous l’utiliser

Si votre Pixel est éligible à cette fonctionnalité, vous ne souffrirez plus de la perte de vos données lors de la réparation.

Les téléphones Google ajoutent ce nouveau mode qui facilite le travail des techniciens officiels.

Avez-vous un smartphone Pixel? Avez-vous déjà dû l’envoyer au service technique pour un problème grave? Un écran cassé ou une batterie endommagée ? Dans ces moments-là, nous pensons davantage à sauvegarder les données du téléphone plutôt qu’à sa propre santé. C’est pourquoi Google a lancé le Mode Réparation sur ses Pixel.

Comme cela a été annoncé en septembre, Google était sur le point de lancer ce mode sur ses Pixel, et c’est à partir du 6 décembre dernier que Google a commencé à envoyer une mise à jour à des millions de smartphones Pixel, comprenant le Mode Réparation comme la meilleure nouveauté de l’année écoulée. Ce mode aide les techniciens du service Google à protéger toutes les données du téléphone lorsqu’ils l’ouvrent pour effectuer certaines réparations. Comment fonctionne-t-il réellement et quand devons-nous l’activer ?

Le Mode Réparation des Pixel en détail

Tout d’abord, vous devez savoir si votre téléphone est compatible avec ce nouveau mode. Tous les téléphones Google ne recevront pas cette mise à jour, c’est pourquoi nous vous laissons une liste des terminaux Google Pixel qui bénéficieront de cette fonctionnalité :

Pour vérifier si vous avez déjà ce mode ajouté à votre système, vous devez aller dans Paramètres > Système > Mode réparation et activer ce mode dans cette fenêtre. C’est très simple et vous seul aurez accès à toutes les données enregistrées une fois que le technicien aura effacé toute la mémoire interne.

Il est important de noter que pour que ce mode de réparation fonctionne correctement, vous devez disposer d’au moins 2 Go d’espace libre dans la mémoire interne de votre téléphone Pixel. Malheureusement, les Pixel 3, 4 et antérieurs ne recevront pas cette mise à jour car ce sont les derniers à ne plus bénéficier du support technique de Google aujourd’hui.

Les derniers à rejoindre cette mise à jour officielle sont les Pixel 6a et 5a, mais nous n’avons pas encore de nouvelles sur la possibilité que les tablettes Pixel bénéficient de ce mode dans un proche avenir.