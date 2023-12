Steve Jobs avait une mystérieuse division secrète chez Apple : sa mission était…

La sobriété et le minimalisme étaient l’une des principales idées que Jobs avait toujours en tête.

Le génie visionnaire de Jobs n’a jamais été mis en doute

Steve Jobs est l’un de ces génies qui font déjà partie du panthéon des hommes illustres du monde de la technologie. Sa mort a figé sa manière révolutionnaire de faire les choses, mais il a laissé un héritage que beaucoup d’autres ont repris et imité pour tenter de façonner comment devrait être le monde de la technologie. Sa personnalité a toujours été particulièrement frappante, il portait toujours les mêmes vêtements et marchait de façon étrange. Cependant, ce sont des traits d’une personnalité marquée qui fuyait l’ordinaire et se montrait de manière originale dans tous ses aspects. Cela se manifestait également dans sa façon de travailler et dans ses méthodes de productivité qui ont fait la différence.

Grâce à cette image d’être un véritable génie de la technologie et du marketing, une aura s’est créée autour de lui et tout ce qu’il a touché un jour dans sa vie a pris de la valeur, y compris un chèque signé par lui il y a près de cinquante ans.

Ainsi, parmi les points intéressants de sa vie, on découvre qu’il s’intéressait autrefois à l’emballage et qu’il a créé une division secrète au sein d’Apple pour explorer davantage ces possibilités. Nous allons maintenant voir ce qu’il a découvert.

La division des coffrets d’Apple

Selon INC, Steve Jobs avait une équipe relativement secrète chargée d’ouvrir et de fermer les boîtes de produit. Son état d’esprit allait toujours un pas plus loin, ce qui rendait important pour lui certains détails que les autres ne remarquaient pas.

Un de ces détails était la possibilité que le simple fait de déballer votre achat soit une expérience. Mais il est vrai que lorsque vous achetez quelque chose d’aussi cher qu’un iPhone, le moment où vous le déballez génère une certaine excitation, tout comme avec n’importe quel autre téléphone que vous vouliez avoir.

Ainsi, cette équipe recherchait de nouvelles façons de surprendre ou de comprendre les mécanismes derrière le tant désiré déballage. De plus, ils réfléchissaient également à quel type d’expérience ils voulaient créer et quel message ils voulaient transmettre aux consommateurs qui achèteraient ces produits avec leurs boîtes d’origine.

En résumé, nous trouvons ce qui suit :

Steve Jobs voulait que l’expérience de déballer votre téléphone portable soit fondamentale.

Ainsi, il a créé une équipe de professionnels dont la fonction était précisément d’ouvrir les boîtes et d’analyser l’expérience pour améliorer la commercialisation et la vente .

. Si Jobs se distinguait en quelque chose, c’était par sa vision claire du marketing.

Un paquet avec votre téléphone doit être une expérience qui vous dit déjà ce que vous allez trouver, que ce soit en recherchant une expérience minimaliste ou quelque chose de grandiose.

Sur ces aspects, Apple a toujours été en avance de plusieurs pas. Avec des designs minimalistes mais réussis, leurs emballages ont toujours été à la pointe lors de l’achat d’un téléphone portable. À tel point que lentement, ils ont été imités par le reste des entreprises, démontrant ainsi que la voie ouverte par Jobs et son équipe était clairement la gagnante. Bien que dans d’autres aspects, Apple ait été franchement dans l’erreur pendant des années, en matière de marketing, il est difficile de trouver un concurrent.