Voici la montre intelligente pas cher avec GPS que nous recommandons : signée Xiaomi et à toi pour seulement 70 euros

La smartwatch économique que nous recommandons a généralement une réduction d’environ 50 euros // Image : Urban Techno.

La participation de marques telles que realme, Xiaomi ou Amazfit rend possible l’achat de montres intelligentes de qualité à petit prix. Cette fois-ci, nous voulons vous recommander la Redmi Watch 3, car il nous semble difficile de trouver une smartwatch qui vous offre plus pour moins cher. Il s’agit d’un modèle qui dispose d’un écran AMOLED, du GPS, de fonctions avancées telles que les appels Bluetooth et d’une autonomie de 12 jours.

Sur Netcost-security.fr, nous avons pu tester cette Redmi Watch 3 et nous l’avons trouvée extrêmement complète pour son prix, qui s’élève à 119,99 euros à l’origine. Cependant, nous vous la recommandons également car elle est souvent proposée à des remises importantes, ce qui vous permet de l’acheter encore moins cher. Par exemple, sur AliExpress Store, elle tourne généralement autour de 70 euros, tandis que sur PcComponentes, nous l’avons même vue à environ 65 euros. De plus, elle est également en promotion sur Amazon et le site web de Xiaomi.

Vous pourrez utiliser cette montre intelligente pour consulter l’heure, lire les notifications et même passer des appels téléphoniques. Elle peut également être utilisée pour suivre votre activité physique et votre santé, avec une présence notable du GPS. L’autonomie n’est pas un problème, car elle dépasse la journée d’utilisation dans tous les cas. Que ce soit pour vous-même ou pour offrir pendant les fêtes de fin d’année, c’est une excellente option.

Redmi Watch 3, une montre intelligente économique avec GPS

Le design de la Redmi Watch 3 offre la combinaison parfaite entre élégance et confort, vous permettant de la porter tout au long de la journée (travail, sport, sorties entre amis…). Nous l’avons testée et nous pouvons confirmer qu’elle est extrêmement confortable, vous ne remarquerez même pas que vous la portez. De plus, étant résistante à l’eau, vous n’aurez pas besoin de l’enlever pour prendre une douche ou nager.

Un autre de ses points forts réside dans son écran AMOLED de 1,75 pouces, qui offre une excellente qualité d’image pour son prix. Les images sont d’une netteté exceptionnelle grâce à une résolution de 390 x 450 pixels, ainsi qu’à une luminosité allant jusqu’à 600 nits, ce qui vous permettra de la voir clairement en extérieur. Cet écran peut être personnalisé avec plus de 200 cadrans différents, vous pourrez en choisir un pour chaque jour.

La Redmi Watch 3 déploie toutes ses fonctionnalités lorsqu’elle est connectée à l’application Xiaomi sur votre téléphone. C’est ainsi que vous pourrez utiliser les appels Bluetooth, sa fonctionnalité la plus avancée. Grâce au microphone et au haut-parleur intégrés à la smartwatch, vous pouvez envoyer et recevoir des appels téléphoniques, vous n’aurez donc pas besoin de tenir votre téléphone près de vous ou de le sortir de votre poche pour parler.

La connexion entre la montre intelligente et le téléphone vous permettra également de communiquer avec Alexa, à qui vous pourrez demander d’allumer l’ampoule intelligente du salon ou de créer une alarme. Parmi les autres fonctions figurent également la réception de notifications de messages, le contrôle de la lecture de musique et les informations météorologiques. Vous pourrez utiliser ces fonctionnalités avec une utilisation normale pendant 10 à 12 jours, grâce à la batterie d’une capacité de 289 mAh.

➡️ Voir l’offre Redmi Watch 3 avec le code AEFR005

Enfin, vous pouvez également utiliser la Redmi Watch 3 pour suivre vos entraînements physiques et votre santé. Elle propose plus de 120 modes de sport, vous offrant des données telles que les kilomètres parcourus ou les calories brûlées. Étant donné qu’elle dispose du GPS, elle enregistrera également tous vos itinéraires. D’autre part, elle vous informera de votre fréquence cardiaque, de votre taux d’oxygène dans le sang et même de vos habitudes de sommeil.

Comme vous pouvez le constater, la Redmi Watch 3 ne manque d’aucun détail, c’est une smartwatch extrêmement complète. C’est pourquoi elle figure parmi les meilleures montres intelligentes pas cher, et c’est aussi pourquoi nous vous recommandons de l’acheter. N’oubliez pas qu’elle est généralement en promotion sur PcComponentes, AliExpress Store et Amazon, où vous pouvez même la trouver à environ 65 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cet article, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.