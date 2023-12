Avec cette astuce, vous pourrez savoir la batterie de votre iPhone depuis l’Apple Watch sans applications tierces

Un système avec lequel vous oublierez les applications tierces et que vous pourrez utiliser facilement.

L’application Raccourcis permet de faire de grandes choses avec nos appareils

Nous allons vous montrer une astuce grâce à laquelle vous pourrez connaître la batterie de votre iPhone depuis l’Apple Watch, de sorte que vous n’ayez pas besoin d’utiliser une application tierce et que vous puissiez le faire nativement grâce à l’application Raccourcis de l’iPhone et aux modes de concentration, en profitant de leur synchronisation entre les appareils Apple.

Tout au long de cet article, nous vous expliquerons les étapes à suivre pour pouvoir connaître la batterie de votre iPhone depuis l’Apple Watch, en utilisant l’application Raccourcis, une automatisation et les modes de concentration afin de ne pas avoir besoin d’utiliser une application tierce à cette fin.

Mon système pour connaître la batterie de mon iPhone depuis mon Apple Watch

Bien qu’il existe des applications qui permettent de le faire, je préfère toujours faire les choses de manière native lorsque c’est possible. Comme par exemple, connaître la batterie de mon iPhone depuis l’Apple Watch. Tout d’abord, il faut créer un raccourci en suivant les étapes ci-dessous :

Ouvrez l’application Raccourcis sur l’iPhone. Créez un nouveau raccourci en appuyant sur le bouton « + » en haut à droite. Donnez un nom au raccourci et attribuez-lui une icône. Il est préférable de le faire de manière à ce que la notification soit bien visible. La première action que nous devrons ajouter est Niveau de batterie. La deuxième action que nous devrons ajouter est Arrondir. La troisième action que nous devrons ajouter est Texte. (Nous devrons entrer le texte et utiliser l’action Niveau de batterie située en haut du clavier). La quatrième action que nous devrons ajouter est Afficher une notification. (Nous devrons effacer le texte et ajouter l’action texte).

Une fois le raccourci créé, que vous pouvez télécharger ici et qui a l’apparence de la capture d’écran en haut de la page, l’étape suivante consiste à créer une automatisation. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :

Dans l’application Raccourcis, appuyez sur Automatisation. Créez une nouvelle Automatisation personnelle. Accédez à la section Modes de concentration et choisissez l’un d’entre eux. (Vous pouvez choisir un mode que vous avez déjà ou en créer un spécifique pour utiliser avec cette automatisation). Choisissez l’option Quand activé. Appuyez sur le + avec le fond blanc. Recherchez l’action Exécuter un raccourci et choisissez le raccourci que vous avez créé. Appuyez sur Suivant, choisissez que l’automatisation s’exécute Immédiatement et appuyez sur Terminé.

Une fois que vous avez créé le raccourci et l’automatisation, tout ce que vous avez à faire est d’activer le mode de concentration que vous avez choisi à l’étape numéro trois depuis le Centre de contrôle de l’Apple Watch. Après quelques secondes, vous recevrez une notification avec la batterie de votre iPhone, car l’Apple Watch reproduit les notifications du téléphone.

Un système légèrement complexe pour reproduire ce que fait plus facilement une application tierce, mais beaucoup plus propre et utilisable quand vous le souhaitez au lieu d’être toujours en cours d’utilisation. Il est toujours bon de profiter des fonctionnalités de l’iPhone comme l’application Raccourcis pour réaliser des actions comme celle-ci.