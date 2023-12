Samsung avertit : les smartphones ne seront plus jamais « smart »

Pour Samsung, l’IA change tout, c’est pourquoi TM Roh a demandé à ses employés de proposer un nouveau nom pour désigner les téléphones dotés d’une intelligence artificielle intégrée.

Samsung a enregistré les marques « AI Phone » et « AI Smartphone », mais elles ne semblent pas les convaincre complètement pour leurs futurs Galaxy.

Le fait que Samsung prépare de nombreuses choses liées à l’IA est un secret de polichinelle, le géant sud-coréen veut effectivement avoir sa propre alternative à ChatGPT en fonctionnement dans les prochains mois, ainsi qu’intégrer l’intelligence artificielle générative dans One UI 6.1 afin que l’IA puisse prendre parti dans de nombreuses fonctionnalités clés de leurs Galaxy S24 qui sont sur le point d’être présentées au public, le 17 janvier prochain.

Les nouveautés ne seront pas anodines, et la première qui a été dévoilée, l’AI Live Translate Call, nous donne de bonnes indications sur la puissance et les possibilités de ces nouvelles technologies, qui vont effectivement changer à jamais le paradigme non seulement de ce que nous comprenons par smartphone, mais aussi de nos propres vies, de notre travail et de notre productivité.

C’est peut-être pourquoi, Samsung prévient que les smartphones ne seront plus aussi « smart » que nous les avons connus jusqu’à présent, mais qu’ils vont évidemment monter en gamme avec l’IA qui est à venir. On comprend donc pourquoi la dénomination « smartphone » ne convainc pas vraiment ses dirigeants pour illustrer l’avenir de l’industrie, et… Ils veulent trouver un nouveau nom pour les futurs téléphones intelligents !

La nouvelle vient de Corée du Sud, bien que nous en ayons connaissance par le biais de SamMobile, où ils nous confirment que TM Roh lui-même, président et directeur de l’expérience utilisateur mobile chez Samsung Electronics, a envoyé un courrier électronique à ses employés leur demandant de réfléchir et de suggérer des noms élégants pour désigner ces futurs téléphones super intelligents avec une IA générative intégrée.

Et pourtant, nous savons aussi que Samsung avait déjà enregistré les marques « AI Phone » et « AI Smartphone » il y a quelques mois, des noms peu suggestifs de toute façon et qui ne semblent pas convaincre TM Roh en raison de leur ressemblance avec l’iPhone et de leur corrélation avec le passé.

Pour Samsung, il est important de se présenter avec la dénomination adéquate, car il est clair que la définition classique d’un smartphone est sur le point de devenir obsolète en 2024, année qui marquera le lancement des nouveaux téléphones avec une IA générative intégrée.

L’idée serait de refléter le changement de paradigme, la nouvelle ère de l’industrie mobile, qui depuis longtemps a besoin de nouveautés importantes et qui a peut-être besoin de ces incitations pour inciter l’utilisateur à changer à la fois d’état d’esprit et de dispositif. Ils veulent probablement nous faire penser quelque chose comme : « s’ils l’appellent différemment, il sera plus nouveau et aussi meilleur… N’est-ce pas ? »

Ce qui est clair, c’est que la définition classique d’un smartphone est sur le point de devenir obsolète avec le Galaxy S24 Ultra et les téléphones propulsés par une IA générative, car nous savons déjà que 2024 marquera le début et le dévoilement de ces « AI Phones » ou quoi qu’ils s’appellent définitivement.

Qu’ils aillent plus loin est une réalité, mais nous verrons ce qu’ils nous proposent dans un premier temps, car pour l’instant, il y a beaucoup de promesses, mais rien n’est très clair.