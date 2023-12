À moitié prix, ces ampoules WiFi avec couleurs, contrôle de température et luminosité

Les ampoules TP-Link sont un excellent achat si vous souhaitez transformer votre maison en un lieu intelligent.

Ce pack de 4 ampoules WiFi RGB est un achat garanti pour moins de 30 euros avec une réduction de 47%.

Vous n’avez pas encore d’ampoules intelligentes à la maison? Vous en avez déjà et vous en avez besoin de plus? Cette période de Noël est le moment idéal pour augmenter le nombre de gadgets intelligents à la maison et rendre votre foyer de plus en plus intelligent chaque jour. C’est pourquoi nous avons trouvé une offre qui va vous plaire et concerne l’une des meilleures ampoules intelligentes du marché.

Il s’agit d’un pack de 4 ampoules WiFi couleur, de la marque TP-Link, à seulement 54,90 28,99 euros sur Amazon. Si vous préférez, vous avez également la possibilité d’acheter un pack de 2 ampoules pour 14,99 euros. Avec ces achats, vous économiserez près de 50% de la valeur officielle. Ce sont des ampoules compatibles avec plusieurs systèmes de gestion de gadgets intelligents tels que Google Home ou Amazon Alexa.

Obtenez de bonnes ampoules intelligentes au meilleur prix

Ce n’est pas toujours une bonne idée de chercher dans le catalogue des ampoules et des lampes Xiaomi pour trouver le gadget qui nous convient le mieux. TP-Link propose une gamme d’ampoules (et d’autres gadgets connectés) qui sont à la hauteur des meilleures sur le marché et à un prix très compétitif. Donc, si vous recherchez des ampoules WiFi couleur avec toutes sortes de commandes et de fonctions, ces TAPO L530E sont votre prochain achat.

Ce modèle est doté d’un culot E27, le plus courant dans notre pays aujourd’hui. Il a une puissance maximale de 8,7W et offre un éclairage équivalent à 60W des anciennes ampoules à filament. Sa luminosité maximale peut atteindre 806 lumens, ce qui représente une quantité de lumière très satisfaisante pour les ambiances d’étude ou de repas.

Cependant, ces chiffres n’ont pas d’importance car vous les utiliserez probablement avec une intensité lumineuse inférieure pour des ambiances plus détendues comme regarder la télévision ou lire un livre. Cela va réduire considérablement la consommation d’énergie et augmenter considérablement la durée de vie des ampoules.

Ils sont compatibles avec les applications de gestion de la maison intelligente Google Home et Amazon Alexa. De cette manière, nous pourrons les contrôler à partir de ces applications ou de l’application TAPO de TP-Link. Et le meilleur, c’est que si nous avons un haut-parleur Echo ou Google Nest Audio, nous pourrons contrôler ces ampoules et changer leur état avec notre voix. Parmi les fonctions les plus remarquables de ces ampoules, nous pourrons :

Modifier leur intensité lumineuse.

Changer les couleurs parmi 16 millions.

Modifier la température de 2500 à 6500 K.

Programmer leur allumage/extinction quand nous voulons.

Activer le mode Absent ou Vacances.

➡️ Voir l’offre TP-Link Tapo L530E Pack de 4

➡️ Voir l’offre TP-Link Tapo L530E Pack de 2

Pour les configurer, il vous suffit de les visser sur le culot, d’allumer l’interrupteur et en quelques secondes, l’application détectera l’ampoule. Vous pouvez donner à chaque ampoule un nom spécifique pour indiquer à votre haut-parleur précisément quelle ampoule vous voulez activer. Et si vous avez une lampe avec plusieurs culots, vous pourrez lier toutes ses ampoules dans un même groupe de lumières.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.