Quentin Tarantino et sa version de Star Trek qui ne verra jamais le jour

Violente et avec peu de dialogue.

Quentin le trekkie

Tarantino va faire 10 films et pas un de plus, du moins c’est ce qu’il défend depuis un certain temps, et après les paroles du scénariste Mark L. Smith, qui fait actuellement la promotion de The Boys in the Boat, un film sportif sur le dépassement de soi (ne le sont-ils pas tous ?) réalisé par un George Clooney qui n’est pas surpris que Margot Robbie et Ryan Gosling jouent leurs parents dans le préquel d’Ocean’s Eleven, cela nous est encore plus clair.

Alors que nous ne savons presque rien de ce qui sera, probablement, son œuvre d’adieu, The Movie Critic, inspirée d’un critique réel qui écrivait pour un magazine pornographique dans les années 70 aux États-Unis, de petits détails sur ce qui aurait pu être le film de Quentin Tarantino sur Star Trek ont été révélés.

Avec une classification Hard R (+18)

« Quentin est arrivé chez Bad Robot, nous nous sommes réunis là-bas, et il avait cette proposition, cette idée d’une version de Star Trek qu’il voulait réaliser », commence Smith à dire à Collider. « Il voulait qu’un écrivain écrive le scénario, ce qui n’était pas habituel pour lui. Mais nous nous entendions bien, donc ils m’ont demandé de le faire, lui et J.J. [Abrams], donc j’ai écrit un brouillon ».

« C’était quelque chose de différent, mais c’était une histoire si particulière et différente que Quentin voulait raconter, en plus il pensait que cela correspondait à ma sensibilité. Donc j’ai écrit ça, Quentin et moi avons échangé des idées, il allait y apporter quelques éléments, puis il a commencé à se préoccuper du nombre, son chiffre non officiel de films« , en parlant des 10 qu’il souhaite réaliser. « Je me souviens que nous en parlions et il a dit : ‘Si je peux comprendre l’idée que Star Trek pourrait être mon dernier film, la dernière chose que je fais. Est-ce ainsi que je veux finir ?’ Et je pense que ce fut la barrière qu’il n’a jamais pu franchir, donc le scénario est toujours là sur son bureau. Je sais qu’il en avait dit beaucoup de bien. J’adorerais que cela se réalise. C’est juste l’un de ces films que je ne pourrai jamais voir réalisés, mais ce serait le meilleur film Star Trek, pas à cause de mon scénario, mais seulement à cause de ce que Tarantino allait en faire. Il y allait à fond. »

Et bien que Mark L. Smith ne puisse rien nous dire sur ce qu’il a écrit, « Je ne peux rien dire sur l’histoire. Il me tuerait« , il a révélé que ce film Star Trek aurait eu une classification « Hard R », c’est-à-dire qu’il aurait suivi la voie des précédents films du réalisateur, comme Pulp Fiction.

« Je pense que sa vision était tout simplement d’aller à l’extrême. C’était une classification Hard R. Il y aurait eu de la violence à la manière de Pulp Fiction. Pas beaucoup de dialogue, nous gardions quelques choses seulement pour des personnages spéciaux pour les introduire dans l’univers de Star Trek, mais c’était vraiment l’audace et le style Tarantino, mec, qu’il y apportait. Cela aurait été génial« .