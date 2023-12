L’iPhone dont j’ai le plus parlé coûte aujourd’hui 250 euros de moins

Ce smartphone emblématique reste génial pour terminer 2023, c’est un achat infaillible.

L’écran de l’iPhone 13.

Il s’est écoulé un certain temps depuis son lancement, mais je pense que l’ iPhone 13 reste un achat recommandé. En ce moment, vous pouvez l’obtenir pour 659 euros sur Amazon, l’un des prix les plus bas qu’il ait atteints. Bien sûr, si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour l’expédition.

Le smartphone californien est arrivé sur le marché pour plus de 900 euros et se vend toujours pour 739 euros dans le store officiel d’Apple, le prix sur Amazon est plus qu’intéressant. N’hésitez pas, si vous voulez passer du côté de la pomme croquée, c’est l’un des achats les plus intelligents que vous puissiez faire.

Achetez le téléphone d’Apple au meilleur prix

Apple A15 Bionic

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran OLED de 6,1″ FHD

2 caméras arrière

Batterie de 3 240 mAh

NFC et 5G

La première chose que vous remarquerez en le tenant est la qualité de ses matériaux, c’est un téléphone fait pour être utilisé sans étui. Vous découvrirez également à quel point son écran est bon, avec ses 6,1 pouces, une netteté incroyable et une taille qui rend cet iPhone extrêmement confortable. Votre expérience sera complète, je vous le garantis.

Vous n’aurez pas à vous retenir, exploitez au maximum vos applications et jeux préférés avec le A15 Bionic, le processeur créé par Apple. C’est un cerveau qui maintient un excellent niveau à la fin de l’année 2023, une puce dans laquelle vous pouvez avoir une totale confiance. Comme vous le savez déjà, cet iPhone 13 est livré avec 128 Go de stockage.

Notre protagoniste est également capable de prendre de superbes photos, à l’arrière se trouve un double appareil photo que vous pourrez tester dans toutes sortes de scénarios. Il intègre 2 capteurs de 12 mégapixels avec lesquels vous ne manquerez de rien. De plus, ils enregistrent une vidéo de haute qualité qui surprend même les plus exigeants.

➡️ Voir l’offre iPhone 13

Pour être honnête, il est très probable que je ne recommande pas un smartphone Android avec autant d’années de vie. Cet achat est destiné à des utilisateurs très spécifiques, à ceux qui veulent absolument un smartphone Apple et qui ne sont pas prêts à dépasser les 700 euros. C’est un achat qui assure une bonne expérience utilisateur, c’est certain.

