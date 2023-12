Les Samsung Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro reçoivent une importante mise à jour de sécurité

Les Samsung Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro sont mis à jour avec le patch de sécurité de décembre 2023.

Le Samsung Galaxy Watch5 reçoit la mise à jour de sécurité de décembre

En plus de mettre à jour ses meilleurs terminaux, tant les haut de gamme que les milieu de gamme et d’entrée de gamme, avec le patch de sécurité d’Android de décembre, qui est déjà arrivé sur une dizaine de téléphones de la marque, Samsung déploie également cette nouvelle mise à jour de sécurité sur d’autres appareils comme ses montres intelligentes, les Galaxy Watch.

Une bonne preuve en est que, comme nous le confirme SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de décembre 2023 sur sa pénultième génération de montres connectées, qui est composée des Samsung Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro.

La mise à jour Android de décembre 2023 arrive sur les Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro

Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de décembre 2023 sur les Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro du monde entier avec les versions de firmware R910XXU1BWL1 et R920XXU1BWL1, respectivement, et il est prévu qu’elle arrive sur d’autres montres intelligentes de la marque avec WearOS au cours des prochaines semaines.

Dans les deux cas, ce nouveau logiciel inclut le patch de sécurité de décembre 2023, qui corrigent plus de 7 dizaines de failles de sécurité et de confidentialité découvertes dans les versions précédentes, parmi lesquelles plusieurs sont liées aux chipsets Exynos utilisés dans les montres intelligentes de la marque coréenne.

Les Samsung Galaxy Watch5 et Galaxy Watch5 Pro ont été lancées sur le marché en septembre 2022 avec One UI Watch 4.5 basé sur WearOS 4 et il y a environ six mois, elles ont reçu One UI Watch 5, une version qui comprend de nombreuses nouveautés, notamment des améliorations pour le suivi de la santé et de la condition physique, de nouvelles faces de montre, des mosaïques et des widgets améliorés, ainsi que la possibilité de changer de téléphone sans avoir à formater la montre connectée.

Si vous possédez l’une de ces deux Galaxy Watch et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour de sécurité est déjà disponible, il vous suffit d’ouvrir l’application Galaxy Wearable sur votre téléphone Android, d’accéder à la section Paramètres de la montre et de toucher l’option Mise à jour du logiciel de la montre.

Si elle est déjà disponible, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour que votre montre intelligente se mette à jour avec le dernier patch de sécurité d’Android.