Messi et sa Coupe du Monde auront une série documentaire sur Apple TV+

Il sera diffusé en février.

Messi

Après la minisérie documentaire Messi llega a Estados Unidos et le documentaire Cara a cara con Messi, la star argentine aura plus de contenu sur la plateforme de vidéo à la demande Apple TV+. Il s’agit d’une série documentaire intitulée La Coupe du Monde de Messi : L’ascension de la légende, qui sera disponible en streaming à partir du 21 février 2024.

Accompagnez la légende dans un voyage épique à travers cinq Coupes du Monde jusqu’à sa victoire en 2022. Tout en participant au championnat, Messi se confie et aborde des sujets très personnels, de sa carrière en équipe nationale aux défis auxquels il a été confronté. Il le fait également en compagnie de ses coéquipiers de sélection Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Emiliano Martínez, Enzo Fernández et Sergio Agüero, ainsi que de l’entraîneur de l’équipe albiceleste Lionel Scaloni.

« Une série documentaire en quatre parties de SMUGGLER Entertainment, avec un accès exclusif en coulisses à la super star mondiale Lionel Messi, qui est largement considéré comme le meilleur de tous les temps dans un sport qui compte cinq milliards de fans à travers le monde. La série, tournée à Paris, au Qatar et en Argentine, suit le septuple Ballon d’Or lors de ses cinq participations à la Coupe du Monde de la FIFA et sa victoire à la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar en 2022, lors d’une des finales les plus palpitantes de l’histoire. En ses propres mots, Messi raconte l’histoire ultime de sa carrière incroyable avec l’équipe nationale de football d’Argentine, offrant un regard intime et sans précédent sur sa quête d’une victoire en Coupe du Monde qui définira son héritage ».

