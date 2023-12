La prochaine Apple Watch Ultra arriverait en 2026 avec un écran microLED encore plus grand

Apple prévoit d’apporter des nouveautés significatives à l’Apple Watch Ultra, qui ne verra pas un nouveau modèle avant 2026 selon la dernière fuite.

Image de l’Apple Watch Ultra

L’Apple Watch Ultra est, qu’on aime ou non, l’une des meilleures montres connectées du moment. La dernière itération du modèle a été présentée en septembre dernier, dévoilant un design (et un matériel) qui a peu changé par rapport à la génération précédente et qui privilégie une amélioration du logiciel.

On a également dit qu’il n’y aurait pas de nouvelle Apple Watch Ultra en 2024, ce qui a du sens pour différentes raisons. D’une part, Apple a tendance à amortir longuement les designs avant de se lancer dans une nouvelle proposition. D’autre part, pour le moment, ils ne réfléchissent pas à de grandes innovations ou changements comme nous l’avons déjà vu dans le cas de l’iPad pliable qui continue d’être retardé.

Cependant, les informations publiées sur MacRumors suggèrent que nous pourrions effectivement voir une nouvelle Apple Watch Ultra en 2026. Et contrairement à la génération présentée en septembre dernier, nous découvrirons ici des changements remarquables.

L’Apple Watch Ultra à venir

Conformément aux informations publiées, le prochain Apple Watch Ultra passe à un écran de 2,12 pouces, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport aux 1,96 pouces actuels. Un autre changement important concerne son écran, qui ne sera plus OLED mais passera à microLED. Il est estimé que ce panneau coûtera deux à trois fois plus cher que l’actuel et sera fabriqué par OSRAM et LG.

D’après le média, le plan d’Apple d’utiliser des écrans microLED sur les versions les plus grandes de son Apple Watch est quelque chose de largement connu et confirmé. Au moins depuis janvier 2023, les intentions de Cupertino sont connues. On suppose que le passage à la technologie microLED permettra des améliorations dans tous les domaines de la montre, y compris l’efficacité énergétique. Cela fait également partie d’un plan visant à se détacher de Samsung et des écrans OLED qu’il fabrique.

Selon la source, Apple travaille sur sa propre technologie d’écrans microLED depuis au moins une décennie. On dit que l’entreprise souhaite remplacer tous ses écrans par des microLEDs à un moment donné à l’avenir, et on s’attend à ce que la technologie utilisée soit la même que celle de l’Apple Watch Ultra, mais à grande échelle.