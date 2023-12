Samsung Galaxy Book4: les ordinateurs portables Samsung les plus puissants à ce jour arrivent avec des processeurs Intel Core Ultra

Écran tactile haute résolution, design ultra-léger, performances supérieures et connectivité de dernière génération.

La nouvelle famille d’ordinateurs portables Galaxy Book4

Samsung vient de présenter les nouveaux Galaxy Book4, la famille d’ordinateurs portables la plus puissante qu’elle ait jamais lancée, composée de trois modèles : Galaxy Book4 Ultra, Galaxy Book4 Pro 360 et Galaxy Book4 Pro en 14 et 16 pouces. Découvrons quelles sont leurs spécifications, disponibilité et couleurs de vente.

Il ne s’est pas écoulé un an depuis que Samsung a présenté la série Galaxy Book3, avec le Galaxy Book3 Ultra comme fleuron, mais la société coréenne a décidé de renouveler sa ligne populaire d’ordinateurs portables. Bien qu’ils diffèrent sur certaines caractéristiques, les nouveaux modèles partagent de nombreux points communs : écran tactile AMOLED antireflet, design ultra-léger et connectivité de dernière génération.

Cependant, ce qui attire le plus l’attention, c’est l’excellente performance qu’ils offrent, capable de maximiser la productivité des utilisateurs grâce aux processeurs Intel Core Ultra intégrés. De plus, les trois modèles intègrent une nouvelle puce de sécurité Samsung Know, dont le but est de protéger les données les plus importantes du système de manière indépendante.

Avant d’examiner les spécifications de chaque modèle, il convient de souligner l’excellence du Galaxy Book4 Ultra, le plus puissant de la nouvelle série. Contrairement aux autres, cet ordinateur portable utilise un adaptateur de 140 W capable de charger 55 % de la batterie en seulement 30 minutes, et en plus, il dispose également d’un nouveau système de refroidissement qui parvient à réduire la chaleur et le bruit du ventilateur, deux aspects cruciaux pour ceux qui utilisent l’appareil pendant de longues périodes de temps.

Galaxy Book4 Ultra : toutes les informations

Caractéristiques Dimensions 355,4 x 250,4 x 16,5 mm

1,86 kg Écran AMOLED tactile de 16 pouces WQXGA+ (2 880 x 1 800 pixels)

Taux de rafraîchissement de 48 à 120 Hz

Luminosité maximale de 400 nits Processeur Intel Core Ultra 9/Intel Core Ultra 7 Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 Go GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6 Go GDDR6 RAM 16/32/64 Go Stockage 512 Go/1 To/2 To Système d’exploitation Windows 11 Home Caméra 2 MP (1080p FHD) Microphone Microphones doubles de qualité studio Haut-parleur Haut-parleurs quad AKG (Woofer Max 5Wx2, Tweeter 2Wx2)

Dolby Atmos Batterie 76 Wh

Charge 140 W Ports 2 x Thunderbolt 4

1 x USB-A

1 x HDMI 2.1 Connectivité WiFi 6E

Bluetooth 5.3 Autres MicroSD

Clavier rétroéclairé avec pavé numérique Couleur Moonstone Gray (gris)

Galaxy Book4 Pro (14 et 16 pouces) : toutes les informations

Galaxy Book4 Pro (14 pouces) Galaxy Book4 Pro (16 pouces) Dimensions 312,3 x 223,8 x 11,6 mm

1,23 kg 355,4 x 250,4 x 12,5 mm

1,56 kg Écran AMOLED tactile de 14 pouces WQXGA+ (2 880 x 1 800 pixels)

Taux de rafraîchissement de 48 à 120 Hz

Luminosité maximale de 400 nits AMOLED tactile de 16 pouces WQXGA+ (2 880 x 1 800 pixels)

Taux de rafraîchissement de 48 à 120 Hz

Luminosité maximale de 400 nits Processeur Intel Core Ultra 5/Intel Core Ultra 7 Intel Core Ultra 5/Intel Core Ultra 7 Carte graphique Intel Arc (partagée) Intel Arc (partagée) RAM 16/32 Go 16/32 Go Stockage 256 Go/512 Go/1 To 256 Go/512 Go/1 To Système d’exploitation Windows 11 Home Windows 11 Home Caméra 2 MP (1080p FHD) 2 MP (1080p FHD) Microphone Microphones doubles de qualité studio Microphones doubles de qualité studio Haut-parleur Haut-parleurs quad AKG (Woofer Max 5Wx2, Tweeter 2Wx2)

Dolby Atmos Haut-parleurs quad AKG (Woofer Max 5Wx2, Tweeter 2Wx2)

Dolby Atmos Batterie 63 Wh

Charge de 65 W 76 Wh

Charge de 65 W Ports 2 x Thunderbolt 4

1 x USB-A

1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt 4

1 x USB-A

1 x HDMI 2.1 Connectivité WiFi 6E

Bluetooth 5.3 WiFi 6E

Bluetooth 5.3 Autres MicroSD

Clavier rétroéclairé MicroSD

Clavier rétroéclairé avec pavé numérique Couleur Moonstone Gray (gris) et Platinum Silver (argent) Moonstone Gray (gris) et Platinum Silver (argent)

Galaxy Book4 Pro 360 : toutes les informations

Caractéristiques Dimensions 355,4 x 252,2 x 12,8 mm

1,66 kg Écran AMOLED tactile de 16 pouces WQXGA+ (2 880 x 1 800 pixels)

Taux de rafraîchissement de 48 à 120 Hz

Luminosité maximale de 400 nits Processeur Intel Core Ultra 7/Intel Core Ultra 5 Carte graphique Intel Arc (partagée) RAM 16/32 Go Stockage 512 Go/1 To Système d’exploitation Windows 11 Home Caméra 2 MP (1080p FHD) Microphone Microphones doubles de qualité studio Haut-parleur Haut-parleurs quad AKG (Woofer Max 5Wx2, Tweeter 2Wx2)

Dolby Atmos Batterie 76 Wh

Charge de 65 W Ports 2 x Thunderbolt 4

1 x USB-A

1 x HDMI 2.1 Connectivité WiFi 6E

Bluetooth 5.3 Autres MicroSD

Clavier rétroéclairé avec pavé numérique

S Pen inclus Couleur Moonstone Gray (gris) et Platinum Silver (argent)

Disponibilité et modèles

La nouvelle série Samsung Galaxy Book4 sera disponible à partir de janvier 2024, mais elle arrivera de manière progressive sur les marchés sélectionnés, en commençant par le pays d’origine de la société : la Corée. Nous ne savons pas encore quels seront leurs prix, donc faisons un résumé des modèles qui seront mis en vente et de leurs couleurs respectives :