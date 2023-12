MrBeast, le plus grand youtuber du monde, lance son propre site web pour voir les statistiques de n’importe quelle chaîne YouTube

ViewStats est un site web cofondé par MrBeast qui présente des statistiques de chaînes.

MrBeast dépense entre 3 et 4 millions de dollars par mois pour créer des vidéos

Le plus grand YouTuber du monde, MrBeast, a lancé son propre site web pour consulter les statistiques des chaînes YouTube. Il s’appelle ViewStats et offrira des métriques sur les créateurs du monde entier, montrant l’évolution de leurs vues, les changements d’abonnements et bien d’autres données à venir, car il s’agit actuellement d’une version bêta.

Qu’est-ce que ViewStats offre

ViewStats est un site web de statistiques similaire à Social Blade. MrBeast en est le cofondateur, et il l’a conçu avec Chucky Appleby, un créateur avec qui il travaille. N’importe qui peut y accéder, bien qu’il s’agisse actuellement d’une version bêta et qu’elle soit uniquement disponible en anglais. Pour y accéder, cliquez sur le lien suivant.

ViewStats

Si nous y accédons, nous remarquerons que son interface est très simple. Il se compose principalement d’une barre de recherche dans laquelle vous pouvez saisir le nom d’une chaîne, ce qui nous permettra d’accéder à son portail sur le site web, où les statistiques sont exposées.

Pour le moment, il ne fournit pas beaucoup d’informations, mais Appleby a déclaré que les données disponibles augmenteront à l’avenir. Nous ne pouvons voir que le nombre d’abonnés actuels et les vues cumulées, ainsi que leur évolution en pourcentage, affichées sous forme de graphiques. Cependant, d’autres outils seront bientôt ajoutés, tels que l’évaluation des miniatures. ViewStats est également disponible sous forme d’extension pour Chrome.

Il n’est pas clair comment cela sera monétisé, car pour l’instant, il n’intègre pas d’annonces. Une option couramment utilisée par ce type de site est de proposer une version payante qui affiche plus d’informations pour ceux qui l’activent.

Un expert en marketing

MrBeast n’est pas un simple YouTuber. Nous le disons non seulement parce qu’il a le plus grand nombre d’abonnés, 218 millions, mais aussi parce qu’il est un expert en marketing avec une fixation particulière pour les miniatures.

Le créateur de contenu dépense plus de 3 000 dollars pour la création de chaque miniature. Cela peut sembler fou, mais il le rentabilise largement, car en mai 2023, il était estimé qu’il gagnait 300 000 euros par vidéo qu’il publie. Bien que ce chiffre ait certainement augmenté depuis lors, car ses abonnés sont passés de 151 millions à 218 millions. D’autre part, il affirme dépenser entre 3 et 4 millions de dollars par mois pour créer des vidéos.

Il a 25 ans et son patrimoine dépasse les 100 millions de dollars. Cela n’est pas seulement dû à son succès sur YouTube, mais aussi à ses partenariats, comme celui qu’il a avec Samsung. Il investit ses revenus, mais consacre également une grande partie à la création de vidéos dans lesquelles il offre une somme non négligeable, ce qui en réalité un rival pour Bill Gates.