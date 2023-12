Le clavier de votre smartphone Samsung s’améliorera grâce à l’IA avec la mise à jour vers One UI 6.1

Le leaker bien connu TechDroider a révélé que la mise à jour vers One UI 6.1 dotera l’application de clavier des téléphones Samsung de fonctions de tonalité et de traduction alimentées par l’IA.

L’application de clavier Samsung sur un téléphone Android

L’intelligence artificielle s’introduit peu à peu dans les applications de clavier pour Android les plus populaires. En effet, le clavier de Google, Gboard, dispose d’une fonction de traduction et SwiftKey, l’application de clavier de Microsoft, a lancé une fonctionnalité de tonalités d’écriture le mois dernier.

Eh bien, nous venons d’apprendre que le clavier de Samsung souhaite suivre le même chemin, car une récente fuite révèle que l’application de clavier des téléphones Samsung recevra de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA grâce à la mise à jour vers One UI 6.1, une version actuellement en test sur les Galaxy S23.

L’IA arrivera sur le clavier de Samsung avec deux nouvelles fonctions de tonalité et de traduction

Le célèbre leaker TechDroider a récemment publié un article sur X, dans lequel il révèle que le clavier des téléphones Samsung évoluera avec l’arrivée de One UI 6.1, cette mise à jour apportant à cette application de clavier deux nouvelles fonctionnalités alimentées par l’IA : la tonalité et la traduction.

Comme vous pouvez le constater sur les images qui accompagnent cet article, que nous vous laissons ci-dessus, l’application de clavier Samsung recevra tout d’abord une fonction de tonalité qui vous permettra de changer la tonalité d’une partie de texte que vous sélectionnez, en vous permettant de choisir parmi différents styles d’écriture tels que professionnel, informel, poli, ingénieux ou spécifique aux publications sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, cette nouvelle mise à jour intégrera également dans le clavier des smartphones Samsung un traducteur complet, grâce auquel vous n’aurez plus besoin de recourir à des applications tierces telles que Google Translate ou Deepl pour traduire un texte de l’espagnol vers l’anglais ou vice versa.

Cependant, comme nous vous l’avons déjà annoncé il y a quelques jours, ces ne seront pas les seules fonctionnalités d’IA qui arriveront sur les téléphones Samsung avec One UI 6.1. En effet, la société coréenne est également en train de mettre en place d’autres caractéristiques dans cette nouvelle version de One UI, telles que des fonds d’écran générés par l’IA, la possibilité d’agrandir des photos ou l’option de réaliser des traductions en direct et d’isoler votre voix pendant les appels.