Motorola moto g24 et moto g34 : voici les prochains smartphones pas cher de Motorola selon une fuite

Le design et certaines spécifications des deux nouvelles offres économiques de Motorola qui arriveront en Europe en 2024 ont été dévoilés.

Motorola Moto G24 et Moto G34 | Image : MySmartPrice

Le mois dernier, Motorola a lancé les Moto G 5G et Moto G Stylus, des smartphones d’entrée de gamme destinés à conquérir le secteur le plus économique d’Android en 2023. Auparavant, la société avait présenté le Moto G Go, qui était l’offre d’entrée de gamme de Lenovo pour 2022.

Une nouvelle année approche et une fois de plus, Motorola prépare deux nouveaux appareils qui arriveront sur le marché européen en 2024. L’information nous vient de nos collègues de MySmartPrice, qui ont eu accès à une fuite juteuse sur les nouveaux appareils du fabricant.

Voici les Motorola Moto G24 et Moto G34

Tout d’abord, parlons du Motorola Moto G24. Dans l’ensemble, son design et celui du Moto G34 seront identiques, bien que ce G24 ait un dos brillant et des bords incurvés, le logo de Motorola et un module caméra dans le coin supérieur gauche. Le slot SIM et les boutons d’alimentation et de volume restent à leur place habituelle.

À l’avant, nous trouvons l’écran et la caméra frontale, avec des bordures vraiment fines, bien que plus visibles dans la partie inférieure. Dans la partie inférieure du téléphone, il y a le connecteur USB-C et un haut-parleur de type grille. Il dispose également d’une prise jack 3,5 mm située sur la partie supérieure du téléphone.

En ce qui concerne les couleurs, selon la source, il y aura une version argentée et une version bleu foncé. Les noms que le fabricant leur donnera n’ont pas encore été divulgués.

En ce qui concerne le Moto G34, nous avons une apparence légèrement plus soignée que celle de son cousin, qui semble moins cher sur les photos. La partie arrière en simili cuir en est un bon indice, bien que le média dise qu’il y aura également une option avec un dos brillant.

Ce modèle dispose également d’une prise jack 3,5 mm, d’un port USB-C et d’une grille de haut-parleur. Ces trois composants se trouvent dans la partie inférieure du téléphone, tandis que la partie supérieure est vide. Tout le reste est pratiquement identique au Moto G24.

Les deux appareils auront des capteurs de 50 MP sur leur configuration arrière. Mis à part cela, on ne sait pas grand-chose, sauf qu’ils seront présentés l’année prochaine. Nous espérons que de nouveaux détails seront publiés dans les prochains jours.