La nouvelle IA de Google est capable de découvrir de nouvelles solutions à des problèmes scientifiques : voici FunSearch

Google a présenté FunSearch comme une nouvelle IA pour le domaine de la recherche scientifique, réalisant ses premiers exploits dans le domaine des mathématiques.

2023 peut être considérée comme l’année de l’IA, cela se voit dans le terme le plus recherché sur Google ou dans l’entrée la plus visitée sur Wikipédia. Les progrès réalisés ont permis le lancement de Copilot ou Gemini, mais les IA au service des utilisateurs ordinaires ne sont pas les seules qui existent et la nouvelle IA FunSearch destinée au domaine scientifique en est la preuve.

FunSearch est développé par Google DeepMind. Cette nouvelle méthode de recherche a déjà porté ses fruits, permettant cette semaine de réaliser des découvertes dans des problèmes mathématiques ouverts en utilisant des modèles de langage de grande taille (LLMs), pouvant générer, évaluer et vérifier que le code créé fonctionne.

FunSearch : un nouvel outil d’IA pour faire des découvertes en science

La façon dont FunSearch fonctionne utilise un LLM spécifique, bien qu’étant de Google, il s’agit de PaLM 2, ce modèle de langage par intelligence artificielle est formé dans le domaine auquel il sera exposé et s’intègre dans le schéma de fonctionnement développé pour la résolution de problèmes.

Ce schéma sert d’enquêteur, de développeur et d’évaluateur. La finalité de FunSearch est de générer des solutions, de les tester et d’évaluer leur fonctionnement. On pourrait dire que c’est une machine de recherche dans une boucle rétroactive, enrichie par les informations sur lesquelles elle a été formée et par les solutions erronées trouvées.

Comme nous l’avons indiqué, les solutions peuvent fonctionner ou non. Mais cela fait partie du processus et dans ce cas, c’est la clé du fonctionnement de FunSearch, en travaillant sur le code de programmation, il s’agit de tester les solutions générées et de vérifier leur viabilité. Ce qui est écarté sert à indiquer les chemins à ne pas suivre.

Cet apprentissage ou la rétroaction obtenue de FunSearch peut générer un processus d’amélioration constant dans lequel les solutions qui ont fonctionné peuvent être mises en œuvre dans le modèle de langage de grande taille (LLM), afin de continuer leur évolution et d’obtenir de meilleures solutions ou en moins de temps.

L’application de FunSearch a déjà prouvé qu’elle était capable d’obtenir de nouvelles découvertes en matière scientifique. Malgré toutes les capacités de FunSearch, elle présente également des limites telles que toutes les informations sur lesquelles cette IA doit être alimentée doivent être générées par des humains.

FunSearch ne peut pas travailler sur des concepts purs, il est nécessaire d’établir une connaissance associée et de définir ce que l’on veut accomplir. L’IA ne pourra pas se consacrer à la recherche dans un domaine totalement nouveau. FunSearch est un outil qui vise à faciliter la recherche grâce à un processus évolutif de recherche de solutions, ouvrant l’utilisation de l’IA de manière générale dans la recherche.