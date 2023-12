Mega Man X DiVE Offline maintenant disponible en essai gratuit sur Android : téléchargez-le ici

Capcom a lancé une démo gratuite de l’un de ses titres les plus populaires de ces dernières années, qui est désormais disponible en téléchargement sur Google Play.

Mega Man X DiVE Offline

En début d’année, nous vous parlions de l’arrivée de Mega Man X sur Android. Le jeu de la version améliorée du célèbre robot bleu de Capcom a en effet connu un grand succès dès sa sortie. Les dirigeants de l’entreprise japonaise étaient ravis de la réponse des joueurs Android, si bien qu’en septembre dernier, ils ont sorti un deuxième jeu mettant X en protagoniste.

Ce jeu n’est autre que Mega Man X DiVE, qui est sorti sur le marché iOS et Android au prix de 29,90 € dans sa version hors ligne. On peut comprendre aisément que cette étiquette est un peu chère pour un jeu mobile pour de nombreux joueurs, c’est pourquoi Capcom a décidé d’y remédier.

Une démo gratuite pour tout le monde

Il convient de rappeler qu’il existe une version freemium du jeu, mais avec du contenu en ligne à débloquer progressivement (ou à payer pour le débloquer). La version hors ligne comprend tous les personnages et niveaux sans avoir à les débloquer de la même manière que dans la version gratuite.

La prémisse du jeu est que le noyau de mémoire de Mega Man X est attaqué et il est entre les mains du joueur et du héros qu’il choisit de le sauver et d’empêcher que ces souvenirs et les combats contre ces boss mémorables ne soient perdus à jamais.

Il convient de rappeler que si vous aimez la démo gratuite et que vous voulez plus de contenu de Mega Man X, le jeu bénéficie d’une réduction de 10 € pour la première fois de son histoire, qui sera appliquée jusqu’au 21 janvier. À partir de cette date, il retrouvera sa valeur habituelle.

Si vous souhaitez télécharger la démo gratuite, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton que nous vous laissons à la fin de l’article. Si vous souhaitez acheter le jeu complet, vous pourrez le faire depuis la démo elle-même.

Google Play | Télécharger Mega Man X DiVE Offline Demo (gratuitement)