Plus de problèmes pour Elon Musk : on accuse X de ne pas respecter le RGPD et la loi sur les services numériques

Les problèmes pour X semblent ne pas avoir de fin.

Elon Musk rencontre problème après problème depuis qu’il a acquis le réseau social de microblogging

L’année terrible d’Elon Musk n’en finit pas. Après une multitude de controverses et de problèmes qui ont surgi autour de lui en 2023, il est maintenant également confronté à des accusations selon lesquelles X (Twitter) aurait violé le RGPD et la loi sur les services numériques, ce qui pourrait remettre en question la situation de ce réseau social dans l’Union européenne, même si une de ses institutions est en partie responsable. Pour le moment, une amende est proposée pour violation des règles.

Violation des règles de confidentialité dans la publicité

Selon notebookcheck, la faille de confidentialité dans les réglementations du RGPD et de la loi sur les services numériques de X résulterait d’une campagne menée par la Commission européenne, qui ciblait un public avec des positions politiques et religieuses spécifiques. Cela serait illégal, car il n’est actuellement pas autorisé de surveiller l’affinité politique ou religieuse d’un utilisateur à des fins publicitaires.

En raison du fait que la campagne a été menée par la Commission européenne, celle-ci fait également partie de la plainte formelle déposée par le Centre européen des droits numériques. X interdit quant à lui ce type de micro-ciblage dans ses conditions d’utilisation, mais sa collecte de données a rendu cette campagne possible. Il s’agit d’une règle prise très au sérieux, donc l’amende pourrait également être très importante pour X.

Mauvaise année pour le réseau social X

Il s’agit de l’un des nombreux problèmes que X a rencontrés cette année. En réalité, il s’est passé relativement peu de temps depuis le boycott massif que de nombreux annonceurs ont lancé contre Musk en raison de sa position et de ses déclarations concernant le conflit israélo-palestinien. En réalité, on estime que ces controverses lui ont fait perdre jusqu’à 75 millions de dollars.

Cependant, son équipe travaille également à l’extension du service et des fonctionnalités du réseau social, bien que dans certains cas, ces fonctions soient réservées aux abonnés payants de X Premium, telles que l’utilisation de Grok, l’IA générative qui peut être utilisée sur la plateforme et qui arrivera bientôt également sur les voitures Tesla. Ils travaillent également sur certaines améliorations qui seront disponibles pour tous les utilisateurs, telles que des améliorations de recherche pour l’onglet des favoris, un onglet de plus en plus utilisé par les millions d’utilisateurs actifs sur X.