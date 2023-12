Nothing OS 2.5 arrive sur le Phone (2) avec de nouveaux widgets, plus de personnalisation et d’autres nouveautés

La mise à jour de Nothing OS 2.5 est la plus importante depuis le lancement de OS 2.0.

Les trois nouveaux widgets apportés par la mise à jour de Nothing OS 2.5

Le Nothing Phone (2) a été lancé en juillet dernier, avec de grandes avancées par rapport à la première génération et une personnalisation qui maintient l’essence distinctive de la société anglaise. La mise à jour de Nothing OS 2.5 basée sur Android 14 vient d’être publiée, une mise à jour qui apporte de nouveaux widgets, plus de personnalisation et d’autres améliorations au système d’exploitation.

Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas encore accès à Nothing OS 2.5, les mises à jour logicielles n’arrivent pas à tous les utilisateurs simultanément, car elles sont déployées de manière progressive. De cette manière, la société est capable de résoudre tout problème éventuel qui survient, garantissant ainsi une mise en œuvre fluide et stable.

Nouveaux widgets