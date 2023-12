Naughty Dog annonce ce qui semblait inévitable : le multijoueur de The Last of Us a été annulé

Le titre de Naughty Dog avait un développement compliqué et sa annulation a finalement été confirmée, ce qui semblait inévitable.

Le multijoueur de The Last of Us a été annulé

Il y a quelque temps, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles l’un des projets les plus attendus de PlayStation était en difficulté, bien que nous ayons déjà appris que le jeu n’allait pas de la meilleure des manières. Exactement, nous parlons ici du jeu multijoueur de The Last of Us, une proposition qui a suscité de nombreuses interrogations depuis son annonce et qui n’a pas connu un développement très serein. En réalité, comme beaucoup le savent déjà, Naughty Dog, responsable de la franchise emblématique, a confirmé ce que beaucoup attendaient à ce stade.

La société a annoncé dans un communiqué qu’elle avait pris la décision de annuler le multijoueur de The Last of Us, ce qu’elle a également justifié dans la même annonce. La raison de l’annulation est que, si le jeu avait été lancé, ils estiment qu’ils auraient dû consacrer toutes les ressources du studio au contenu post-lancement pendant plusieurs années, ce qui aurait nui au développement de leurs jeux solo, qui est la marque de fabrique du développeur.

An Update on The Last of Us Online: https://t.co/nMUm7TmH9h pic.twitter.com/fmuXCLzDMB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) 14 décembre 2023

Naughty Dog a commencé son communiqué en disant: « Nous sommes conscients que beaucoup d’entre vous attendiez des nouvelles du projet que nous avons appelé The Last of Us Online. Il n’y a pas de moyen facile de dire cela: nous avons pris la décision incroyablement difficile d’arrêter le développement de ce jeu« . Ils ont également expliqué les raisons de cette triste nouvelle, qui sont celles que nous avons déjà mentionnées. La société a également reconnu que cette décision a été un choc, car ils espéraient pouvoir le sortir et que les joueurs en profiteraient.

« L’équipe multijoueur était en pré-production de ce jeu depuis que nous travaillions sur The Last of Us Part II: en créant une expérience que nous avons jugée unique et avec un énorme potentiel. Au fur et à mesure que l’équipe multijoueur a retravaillé le concept de The Last of Us Online au fil du temps, sa vision s’est précisée, le gameplay est devenu plus raffiné et satisfaisant, et nous étions enthousiastes quant à la direction que nous prenions », indiquent-ils.

« En phase de pleine production, l’énorme portée de notre ambition était évidente. Pour lancer et maintenir The Last of Us Online, nous aurions dû consacrer toutes les ressources de notre studio pour soutenir le contenu post-lancement pendant des années, ce qui affecterait gravement le développement de futurs jeux solo. Nous avions donc deux choix: devenir un studio de jeux en direct ou continuer à nous concentrer sur les jeux narratifs solo qui ont défini l’héritage de Naughty Dog ».

Par ailleurs, et dans le souci d’apporter une bonne nouvelle après avoir annoncé cette annulation, Naughty Dog a également mentionné qu’il travaille sur plus d’un nouveau jeu solo. Cependant, cela a déjà été mentionné en 2022 et plus récemment, donc aucun détail supplémentaire n’a été donné. Parmi ces prochains titres, on peut peut-être trouver le prochain The Last of Us et une nouvelle IP, ce qui serait un événement majeur pour l’un des meilleurs studios de l’industrie.

Avant de terminer, il convient de mentionner que Naughty Dog attend la sortie de la remasterisation de The Last of Us: Part II, qui arrivera sur PS5 le 19 janvier 2024 avec de nouvelles fonctionnalités des plus intéressantes.