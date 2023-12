The Creator a déjà une date et une plateforme de streaming

Arrivera sur Disney+ dans un mois.

Un des cadres de The Creator

Sorti en salles le 29 septembre dernier, The Creator est un film appartenant au genre thriller et science-fiction réalisé par Gareth Edwards, également responsable de Rogue One: A Star Wars Story, un film qui faisait le lien entre les épisodes III et IV de la célèbre saga de George Lucas.

Évidemment, The Creator partage des éléments avec la franchise galactique populaire, quelque chose que nous pourrons constater nous-mêmes à partir de mercredi prochain, le 17 janvier, lorsqu’il sortira exclusivement sur Disney+, la plateforme de vidéo à la demande de chez Mickey Mouse, qui annonce également la sortie de son service de streaming avec une bande-annonce qui ne fera qu’augmenter notre impatience qu’un mois s’écoule déjà.

Acclamé par la critique, The Creator est déjà considéré comme l’une des grandes œuvres de la science-fiction moderne, ce à quoi une excellente bande-son composée par l’Allemand Hans Zimmer a également aidé, dont les notes ont accompagné de grands films tels que Gladiator, qui prépare toujours sa deuxième partie, Inception de Christopher Nolan, ou la future Dune: Partie deux, qui nous a récemment montré sa nouvelle bande-annonce.

The Creator

Le film, avec John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, la débutante Madeleine Yuna Voyles et Allison Janney dans les rôles principaux, se déroule au milieu d’une future guerre entre l’humanité et les forces de l’intelligence artificielle. Joshua (Washington), un ancien agent des forces spéciales endurci qui souffre de la disparition de sa femme (Chan), est recruté pour traquer et tuer le Créateur, l’architecte d’une IA avancée qui a développé une arme mystérieuse avec le pouvoir de mettre fin à la guerre, voire à toute l’humanité. Joshua et son équipe d’agents d’élite voyagent à travers les lignes ennemies jusqu’au cœur sombre du territoire occupé par l’IA. Une fois là-bas, ils découvrent que l’arme qui détruira le monde et qu’on leur a ordonné de détruire est une IA qui a pris la forme d’un petit enfant.