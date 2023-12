Certains employés de Nvidia sont devenus incroyablement riches et heureux. Et cela pose un problème pour l’entreprise

Nvidia constate que certains de ses employés les mieux rémunérés sont entrés dans un état de « semi-retraite » après être devenus incroyablement riches.

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, aux côtés du logo de l’entreprise

L’explosion de l’intelligence artificielle générative a eu une conséquence inattendue pour Nvidia. L’entreprise qui, sans aucun doute, est l’une des entreprises qui en a le plus bénéficié grâce à l’essor de cette technologie, est maintenant confrontée au défi de voir certains des employés les plus anciens de l’entreprise être si riches qu’ils ont décidé d’arrêter de faire leur part de travail.

Beaucoup de ces employés ont particulièrement bénéficié de l’incroyable augmentation du prix des actions de Nvidia au cours de l’année dernière, atteignant une croissance de 185% et devenant l’une des rares entreprises dont la valorisation a dépassé le billion de dollars (oui, billion avec un « b »). En effet, comme c’est le cas dans de nombreuses autres grandes entreprises, une partie du salaire de ces employés les plus anciens est rémunérée sous forme d’actions de l’entreprise.

La situation est grave. Tellement grave que le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a dû l’aborder lors d’une réunion interne, comme l’ont indiqué des sources de Business Insider. Lors de cette réunion, il a parlé de ces employés en affirmant que travailler pour Nvidia est comme pratiquer un sport volontairement et que chaque personne doit déterminer par elle-même le niveau d’effort qu’elle met chaque jour, mais toujours de manière responsable.

La conséquence inattendue de l’incroyable croissance de Nvidia

Peu d’entreprises ont connu une croissance aussi fulgurante que Nvidia ces derniers temps. Grâce à des accords avec des entreprises comme OpenAI ou TikTok, qui paie près d’un milliard de dollars par an à Nvidia, l’entreprise dirigée par Jensen Huang a augmenté sa valorisation boursière de 1200% au cours des cinq dernières années.

Cette croissance est due principalement à la position de Nvidia sur le marché des GPU destinées aux centres de données, un composant essentiel pour le développement et l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle générative tels que GPT-4 Turbo ou Google Gemini. Il n’est donc pas surprenant que des entreprises telles qu’Amazon, Microsoft ou même AMD lancent leurs propres alternatives aux GPU de Nvidia afin de lui prendre quelques parts de marché en élargissant l’offre de composants.

Mais tous les employés ne semblent pas être totalement satisfaits des conséquences de cette croissance. Certains travailleurs de l’entreprise se sont plaints de l’inaction de certains des membres les plus anciens du personnel qui ont vu la valorisation de leurs actions de Nvidia exploser pour devenir, dans de nombreux cas, des milliardaires. En conséquence, ils semblent être plus heureux, mais moins motivés, tandis que leurs collègues moins anciens ressentent la pression de devoir maintenir le rythme pour atteindre les objectifs attendus d’une entreprise valorisée à plus d’un billion de dollars et qui a généré plus de 18 milliards de dollars de revenus au dernier trimestre.

Le défi pour Nvidia est maintenant de motiver à nouveau ces employés, ou de s’en débarrasser s’il s’agit d’atténuer les tensions entre les travailleurs moins expérimentés et les plus anciens. Cependant, cela n’est pas facile non plus, car la culture axée sur les employés qui définit si bien Nvidia ne semble pas envisager le licenciement des travailleurs comme première option, ce que l’entreprise a évité par tous les moyens lors des périodes difficiles où Nvidia a refusé de procéder à des licenciements massifs comme l’ont fait d’autres entreprises.

De même, il ne semble pas non plus que les employés souhaitent partir d’eux-mêmes. Ils se trouvent actuellement dans une position avantageuse où même les responsables intermédiaires peuvent gagner plus d’un million de dollars par an en rémunération totale compte tenu de la valeur des actions. Cela s’ajoute à d’autres incitations telles que le travail entièrement à distance ou les congés illimités.

Néanmoins, les employés qui se plaignent de cette situation continuent de soutenir Huang. Cependant, il ne fait aucun doute que tôt ou tard, le PDG de Nvidia devra aborder la situation avant qu’elle ne lui échappe.