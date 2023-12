Rocket Racing: Tous Les Circuits Sur Lesquels Vous Pouvez Courir

Nous avons assisté à la sortie de la nouvelle expérience de Rocket Racing le 8 décembre 2023. Cette nouvelle expérience a été créée par les développeurs du célèbre jeu Rocket League. Pour les non-initiés, Rocket Racing est un petit jeu de course amusant auquel vous pouvez jouer seul, avec des amis ou avec d’autres personnes en ligne. Votre objectif est d’être le plus rapide sur les pistes. Rocket Racing vous permet de mettre à niveau et de personnaliser votre véhicule selon votre choix.

L’un des meilleurs éléments de Rocket Racing sont les pistes. Il y a de nombreuses pistes parmi lesquelles vous pouvez choisir pour courir. Mieux encore, ces pistes sont toutes regroupées selon différents niveaux de coureurs. C’est idéal pour ceux qui pourraient être nouveaux dans le jeu et ne veulent pas courir sur des pistes très difficiles tout de suite. Voici donc la liste de toutes les pistes sur lesquelles vous pouvez courir dans Rocket Racing.

Rocket Racing : Liste des pistes

Les pistes de Rocket Racing ont de nombreux endroits où vous devrez éviter différents obstacles, conduire sur le côté sur des pistes qui sont en l’air, effectuer des sauts et même effectuer des dérapages autour des virages. Il y a trois niveaux de pistes en ce qui concerne Rocket Racing. Ces niveaux sont Novice, Avancé et Expert.

Découvrez les pistes répertoriées ci-dessous.

Rocket Racing : Pistes de Niveau Novice

Quand vous choisissez la piste Novice pour une course, vous êtes accueilli avec 9 options de pistes parmi lesquelles choisir

Airborne

Anarchy Arches

Bone Cavern

Curvy Canyon

Day Drifting

Dust Up

Festive Falls

K2 Raceway

Lazy lake

Rocket Racing : Pistes Avancées

Vous voulez augmenter le niveau de compétence et les défis de la course ? Choisissez parmi les 7 pistes avancées disponibles

Bone Cavern 2

Cliff Runner

Outpost

Pleasant Pitstop

Puddle Jumper

Sidewinder

Windy Way

Rocket Racing : Pistes Expertes

Si vous avez maîtrisé l’art de la course parfaite dans Rocket Racing, il est préférable de vous mesurer et de vous affronter à d’autres joueurs au niveau classé à partir des pistes suivantes.

Airborne 2

Anaconda

Cliff Runner 2

Curvy Canyon 2

Dust Up 2

Olympus

Puddle Jumper 2

Riviera

Tilted Turnpike

Les pistes les plus faciles à parcourir sans difficultés sont les pistes du niveau Novice. Les plus difficiles peuvent être découvertes en sélectionnant des pistes des niveaux Avancé et Expert.

Pistes Personnalisées dans Rocket Racing

Alors que l’idée d’avoir des pistes personnalisées pour Rocket Racing semble être une idée cool, cette fonctionnalité n’a pas été implémentée. Cependant, nous pouvons nous attendre à ce que cette fonctionnalité apparaisse dans le jeu sous forme d’outils de création, avec un peu de chance, dans de nouvelles mises à jour qui seront publiées en 2024.

Pensées finales

Ceci conclut la liste de toutes les pistes sur lesquelles vous pouvez courir dans Rocket Racing. Que vous jouiez sur PC, Android ou consoles de jeu, vous pouvez choisir la piste sur laquelle vous souhaitez courir ou simplement laisser le jeu choisir une piste de son choix pour que vous puissiez courir.

