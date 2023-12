Les meilleures astuces pour l’application Contacts de Google

L’application Contacts de Google offre de nombreuses options que vous ne connaissez peut-être même pas.

Logo de l’application Contacts de Google.

Depuis nos premiers téléphones portables, la liste de contacts nous accompagne. Et la plupart d’entre nous qui possèdent des téléphones Android utilisent généralement l’application Contacts de Google. Les contacts que nous enregistrons dans cette application sont également ceux que nous retrouverons ensuite dans WhatsApp ou Telegram, nous l’utilisons donc pratiquement tous les jours. Pourtant, la plupart d’entre nous ne connaissent pas cette application en profondeur. Et je suis sûr qu’il y a de nombreuses options dont vous n’avez même jamais entendu parler. C’est pourquoi nous allons passer en revue quelques astuces qui peuvent nous être très utiles.

Consultez les interactions récentes

De nombreux utilisateurs ne savent pas que Contacts de Google, en plus d’avoir l’application pour mobile, dispose également d’une version web. Et vous pourrez sélectionner l’un de vos contacts et voir quelles ont été les dernières interactions que vous avez eues avec eux, depuis les derniers appels jusqu’aux derniers courriers que vous avez échangés. Pour ce faire, il vous suffit d’entrer dans le contact qui vous intéresse. En plus de voir les informations que vous avez enregistrées à leur sujet, vous pourrez voir les dernières interactions, rappelons-le, uniquement dans la version web.

Souvenez-vous des anniversaires

Êtes-vous l’une de ces personnes qui ont énormément de mal à se souvenir des anniversaires de ceux qui vous aiment ? Heureusement, Contacts de Google rend les choses un peu plus faciles. Tout ce que vous avez à faire, c’est lorsque vous ajoutez un nouveau contact ou que vous en modifiez un existant, ajoutez la date de son anniversaire. Cette date sera automatiquement ajoutée à votre calendrier Google, de sorte que vous puissiez toujours savoir de qui est l’anniversaire chaque jour. De plus, nous pouvons également activer une option nous permettant de voir automatiquement de qui est l’anniversaire lorsque nous accédons à l’application.

Ajouter une carte avec l’adresse

Êtes-vous toujours perdu lorsque vous devez vous rendre chez l’un de vos amis ? Ajouter l’adresse dans Contacts de Google peut être une bonne option.

En effet, une fois que vous avez ajouté l’adresse à l’un de vos contacts, lorsque vous accédez à ce contact, vous verrez apparaître à côté une carte de Google Maps montrant l’emplacement de l’adresse que vous avez ajoutée à ce contact. Un simple clic dessus vous emmènera directement sur Google Maps, où vous pourrez activer l’itinéraire pour y aller.

Fichiers partagés sur Google Drive

Il est probable que vous ayez partagé des fichiers Google Drive avec certains des contacts que vous avez enregistrés dans cette application de Google. Ce que beaucoup ne savent pas, c’est que vous pouvez facilement trouver les fichiers que vous avez partagés avec un autre utilisateur. Cependant, il est important de souligner que cette fonctionnalité n’est disponible que dans la version web.

Il vous suffit d’accéder à l’un des contacts et vous verrez apparaître une section appelée Fichiers partagés. Vous y trouverez tous les fichiers que vous avez partagés avec cet utilisateur.

Notes

De nombreuses fois, lorsque nous enregistrons le contact d’un autre utilisateur, nous ajoutons dans son nom des détails qui nous aident à nous souvenir de qui il s’agit.

Ce que beaucoup ne savent pas, c’est que l’application Contacts de Google dispose d’une option appelée Notes, dans laquelle nous pouvons ajouter ces informations supplémentaires sur le contact que nous avons enregistré. Ainsi, il suffit de consulter les notes pour savoir de qui nous parlons. Une fonction très utile pour les plus distraits ou ceux qui ont du mal à se souvenir des autres utilisateurs.

Assistant Google

Si vous utilisez souvent l’assistant Google, il peut être intéressant de savoir quels contacts font partie de votre groupe familial. Ainsi, l’un des champs que nous pouvons trouver dans la version de bureau de Contacts de Google nous indique si cette personne fait partie de notre famille, ainsi que la relation que nous avons avec elle si nous l’avons établie. Cette section s’appelle Assistant Google, et n’est pas disponible dans la version mobile. Ce n’est peut-être pas la fonction la plus utile que nous pouvons trouver dans l’application, mais il est intéressant de savoir qu’elle existe.

Dates importantes

Si vous oubliez toujours les anniversaires ou les dates importantes, Contacts de Google dispose d’une fonction spécialement conçue pour vous.

En effet, dans le champ dédié à chaque contact, nous pouvons ajouter une date importante liée à ce contact. De cette manière, nous pourrons nous en souvenir facilement, voire l’ajouter à notre calendrier Google si nous le souhaitons. Il est maintenant fini d’oublier les moments importants, maintenant Google peut se charger de vous les rappeler. Attention cependant aux contacts en double, vous pourriez rencontrer un problème.

Comme vous pouvez le voir, l’application Contacts de Google offre bien plus que la simple sauvegarde des numéros de téléphone. Il ne vous reste plus qu’à en profiter.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :