Google lance l’API de Gemini Pro pour les développeurs: elle pourra être utilisée gratuitement jusqu’à l’année prochaine

Google rend l’API Gemini Pro gratuite pour les développeurs pendant un an, révolutionnant ainsi la création d’applications.

Après des mois de rumeurs et de fuites, Gemini est devenu une réalité la semaine dernière avec Google. La société basée à Mountain View a annoncé son lancement aux côtés de sa version Pro et n’a pas tardé à offrir gratuitement l’API Gemini Pro aux développeurs, qui sera disponible jusqu’à l’année prochaine.

L’intégration de Gemini Pro dans Google AI Studio et Google Cloud Vertex permettra aux développeurs d’accéder à l’API. Non seulement les développeurs pourront bénéficier de l’intégration de Gemini Pro dans les services d’IA de Google, mais aussi les organisations souhaitant travailler avec cette IA.

L’API Gemini Pro sera disponible pour les développeurs et les organisations

Google a différencié autant que possible l’accès à Gemini Pro, les entreprises pourront y accéder via la plateforme Vertex AI de Google Cloud et les développeurs via Google AI Studio. La séparation est clé pour comprendre la stratégie de Google avec Gemini.

Cette IA est considérée par Google comme la plus puissante et la plus générale à ce jour, conçue pour être flexible et capable de fonctionner dans différents environnements ou modules. Gemini propose trois niveaux d’utilisation, Ultra, Pro et Nano, Gemini Pro étant intégré à Google Bard.

We’re excited to announce ????????????????????????: @Google’s largest and most capable AI model. Built to be natively multimodal, it can understand and operate across text, code, audio, image and video – and achieves state-of-the-art performance across many tasks. ???? https://t.co/mwHZTDTBuG pic.twitter.com/zfLlCGuzmV — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) 6 décembre 2023

Les capacités de Gemini doivent être mises à l’épreuve, c’est ce que Google cherche à faire en libérant gratuitement son API. Google AI Studio est un outil gratuit pour le développement de code qui est maintenant amélioré avec Gemini Pro.

Cette intégration permet de générer des invites pour aider au développement de code. Google AI Studio propose une limite gratuite de 60 requêtes par minute, ce qui est bien supérieur à d’autres services similaires, et le code généré peut ensuite être transféré vers l’environnement de développement intégré de votre choix.

Passer à Vertex AI est l’étape suivante, en travaillant sur Google Cloud et en personnalisant Gemini pour obtenir les résultats et les informations nécessaires. Vertex AI propose des solutions d’entreprise pour la sécurité et la confidentialité des informations générées.

Tout cela sera gratuit pendant un an, après cette période de courtoisie où les possibilités de l’API Gemini Pro seront mises à l’épreuve, il faudra payer. Le prix est dérisoire pour les petits projets, étant de 0,00025 dollar pour chaque 1 000 mots ou de 0,0025 dollar pour chaque image d’entrée et 0,0005 dollar pour le même nombre de mots en sortie, bien qu’il n’y ait pas d’image en sortie pour le moment.



