Rien ne se prépare avec l’Phone (3) au Mobile World Congress 2024

No sabemos aún ce que prévoit d’apporter Carl Pei et ses collègues de Nothing à Barcelone, mais lors du MWC 2024, nous reverrons le fabricant le plus cool et irrévérencieux de l’industrie.

Ceci est le traditionnel « save the date » que Nothing envoie déjà à certains médias.

Ils ont été la grande attraction l’année dernière lors du MWC 2023, et personne ne peut nier le mérite de Nothing d’avoir hérité du courage et de l’irrévérence de LG et/ou des débuts de OnePlus. En réalité, après avoir présenté les Nothing Phone au grand public, le PDG de la société britannique, Carl Pei, s’est fièrement photographié aux côtés de la copie chinoise fabriquée par Unihertz dans les allées du salon de Barcelone.

Ils y retourneront fin février 2024, car comme vous le verrez maintenant, Nothing invite déjà les médias à sa conférence dans le cadre du Mobile World Congress 2024, qui se tiendra précisément le soir du 27 février à un endroit encore indéterminé à Barcelone, probablement dans les installations du même Fira de Gran Vía.

Nous ne savons pas ce qui sera présenté, et le slogan choisi, ‘Nothing to see’, ou ‘Rien à voir’ en espagnol, ne nous donne pas non plus beaucoup de pistes sur ce que Nothing nous prépare.

Si c’est le Phone (3), il sera annoncé plusieurs mois à l’avance, car la deuxième génération du téléphone de Nothing a été présentée en juillet de cette même année, bien qu’en réalité il ne soit pas exclu de voir que tous les fabricants du catalogue Android, avec Samsung en tête, choisissent de décaler leurs présentations en vue de l’année prochaine.

En regardant l’image teaser, nous voyons une personne prendre une photo, ce qui nous fait penser qu’il pourrait effectivement anticiper l’arrivée d’un téléphone (3) encore plus haut de gamme et plus performant dans l’importante catégorie de la photographie.

Quoi qu’il en soit, nous savons combien Carl Pei et les autres aiment gérer le buzz et la couverture médiatique, donc nous devrons attendre la fin de février pour avancer dans ce cas. Pour vous mettre dans le contexte, Nothing a toujours révélé officiellement et peu à peu les détails les plus importants et les spécifications de leurs téléphones, donc nous pensons pour l’instant que le téléphone (3) n’est pas encore très avancé dans son développement commercial.

Lors du MWC 2023, par exemple, Carl Pei a dévoilé la puce qui serait montée sur le téléphone (2) avec les responsables de Qualcomm… Voici un lien si vous êtes intéressés par l’appareil !

