Vous ne voudrez plus jamais enlever vos Galaxy Buds grâce à cette application gratuite : voici Samsung Unnoise

Samsung a lancé Unnoise, une application qui contrôle et ajuste le volume du bruit externe selon les besoins de chaque personne.

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro avec l’application Unnoise

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro ne sont désormais plus seulement parmi les meilleurs écouteurs entièrement sans fil du marché. Dans le cadre de son initiative « Technology with Purpose », Samsung a lancé une nouvelle application qui promet d’aller encore plus loin dans l’expérience avec ces écouteurs. Elle s’appelle Unnoise et est une application développée dans le but de faciliter la vie des personnes souffrant d’un certain degré de hypersensibilité auditive, un trouble qui affecte un grand nombre de personnes dans le monde entier (environ 21 % de la population générale, selon Samsung).

Pour cela, la société a développé cet outil qui permet de personnaliser le niveau de tolérance en décibels afin d’atténuer automatiquement les sons extérieurs qui dépassent cette limite. Cela aide à éviter que les sons trop forts ne deviennent gênants.

Une application développée en collaboration avec SEORL

Unnoise, une application disponible gratuitement sur Google Play et compatible avec les Galaxy Buds 2 Pro, a été conçue pour protéger les utilisateurs contre les bruits gênants, tels que les cris, les sons de chantier, les sirènes, les véhicules, etc. Elle s’adresse principalement aux personnes souffrant de troubles tels que l’hyperacousie, mais peut être très utile pour tous les types d’utilisateurs.

Cet outil a été créé en collaboration avec SEORL, la Société espagnole d’otorhinolaryngologie et de chirurgie de la tête et du cou, qui, par le biais d’un de ses porte-parole, a expliqué l’importance de contrôler le volume de décibels auquel nous sommes exposés au quotidien. À cet égard, il est expliqué que « chaque fois qu’une personne est exposée à des sons supérieurs à 85 décibels pendant plus de 60 minutes, une lésion de l’oreille interne se produit ».

Ce type de lésions est accumulatif et finit par causer une hyperacousie, d’où l’importance de prendre des mesures de protection pour éviter la progression des troubles auditifs causés par l’exposition à des niveaux de bruit élevés.

En installant Unnoise sur notre smartphone Android et en associant l’application aux Galaxy Buds 2 Pro, l’application permet de choisir entre deux modes différents : le mode son extérieur et le mode conversation. Le premier active l’annulation du bruit automatiquement lorsqu’un niveau sonore élevé est détecté et maintenu pendant plusieurs secondes, et le second fait la même chose, mais désactive l’annulation du bruit extérieur lorsqu’une conversation proche est détectée.

Bien que l’application soit actuellement en phase bêta, elle promet sans aucun doute de devenir un outil extrêmement utile pour tous les types d’utilisateurs, qu’ils souffrent ou non de troubles auditifs. Ceux qui possèdent des Galaxy Buds 2 Pro peuvent la télécharger depuis le Play Store ou le Galaxy Store sur leurs appareils Android, à condition d’avoir une version égale ou supérieure à Android 10.

Télécharger sur Google Play | Samsung Unnoise

