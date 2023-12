Les 9 meilleures applications pour s’endormir avec des sons

Vous avez des problèmes pour vous endormir? Ces applications avec des sons doux peuvent vous être d’une grande aide.

Illustration d’un mouton sautant la nuit sur un téléphone portable.

Les problèmes d’insomnie sont assez courants dans la vie stressante que nous menons aujourd’hui. Heureusement, notre smartphone peut être très utile pour essayer de trouver une solution. En effet, l’annulation active du bruit, qui consiste à avoir des sons de fond pour nous isoler du bruit réel, est l’un des outils recommandés par de nombreux experts pour mieux dormir. Et pour cela, nous avons plusieurs alternatives, comme le bruit blanc ou la musique LoFi. Mais nous avons également la possibilité de dormir avec des sons apaisants, comme ceux que vous trouverez dans les applications indiquées ci-dessous.

L’application Nature sounds to sleep propose une large variété de sons relaxants que nous pouvons avoir en arrière-plan pendant que nous dormons. Parmi les sons que nous pouvons trouver, il y a l’océan, la pluie ou le murmure naturel des courants d’eau.

Pour éviter de nous endormir pendant qu’il sonne, l’application nous permet de régler une minuterie afin qu’elle s’éteigne à l’heure que nous avons indiquée. Elle se distingue également par sa grande qualité sonore, nettement supérieure à celle d’autres applications similaires que l’on peut trouver sur le Play Store. Et bien sûr, elle est totalement gratuite.

Cette application est spécialement conçue pour les amateurs de méditation. Parmi ses avantages figurent la réduction du stress et de l’anxiété, mais aussi une meilleure qualité de sommeil. Dans cette application, en plus de trouver des sons relaxants, vous trouverez des méditations guidées pour mettre en pratique cet outil qui a aidé de nombreuses personnes à mener une vie plus épanouissante au fil des ans. Non seulement vous dormirez mieux, mais vous vous connaîtrez également mieux vous-même.

Nous retrouvons ici une application spécialement axée sur la méditation. Dans ce cas, nous pouvons trouver plus de 1 000 méditations différentes, dont 30 sont spécifiques pour nous aider à mieux dormir. Vous pourrez également apprendre des techniques de respiration qui vous aideront à vous détendre, afin de pouvoir vous coucher dans un état parfait pour trouver le sommeil. Elle propose également une série d’histoires qui prouvent que s’endormir en les écoutant n’est pas réservé aux enfants.

Cette application n’est pas autant destinée à vous aider à vous endormir qu’à vous aider à identifier combien et comment vous dormez.

Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous obtiendrez des informations sur votre sommeil de la nuit en plaçant simplement votre téléphone sous votre oreiller. Et si vous le faites chaque nuit, vous obtiendrez des statistiques hebdomadaires et mensuelles. De cette façon, vous pourrez suivre vos habitudes de sommeil et apporter les changements nécessaires pour mieux dormir.

Nous aimons tous nous endormir en écoutant le son de la pluie. Et c’est précisément ce que nous offre cette application. Elle dispose de plus de 50 sons différents de haute qualité, parmi lesquels bien sûr la pluie. Cependant, nous pouvons également trouver d’autres sons tels que le crépitement du feu dans une cheminée ou même le bruit d’une machine à laver. Quel que soit le son qui vous détend tant lorsque vous dormez, cette application vous le mettra à disposition en permanence.

Cette application est conçue pour essayer de réduire le stress et l’anxiété que nous pouvons ressentir avant d’aller au lit. Avec elle, vous pouvez choisir parmi une musique douce et des sons relaxants à écouter en arrière-plan pendant que vous essayez de vous endormir. Et si vous êtes stressé non seulement au moment de vous coucher, mais aussi tout au long de la journée, vous avez également des options telles que des méditations guidées, des histoires ou des exercices de respiration qui vous feront vous sentir beaucoup mieux.

Cette application est en quelque sorte une calculatrice avec laquelle vous pouvez mesurer vos cycles de sommeil tout au long de la nuit.

Elle est assez facile à utiliser. Il vous suffit de choisir à quelle heure vous souhaitez vous réveiller. En fonction de votre cycle, elle vous indiquera approximativement quelle est l’heure à laquelle vous devriez vous coucher pour vous réveiller parfaitement reposé le lendemain matin. Ce n’est pas exactement une application de sons, mais une aide précieuse si vous rencontrez fréquemment des problèmes d’insomnie. En effet, pour l’insomnie, suivre des habitudes de sommeil saines est essentiel.

Le nom de cette application nous montre déjà ce que nous trouverons en elle : une sélection intéressante de sons pour nous aider à nous endormir.

Ainsi, nous y trouvons 12 sons de la nature qui nous aideront à mieux nous endormir. Elle dispose d’une minuterie pour que nous puissions choisir le moment où nous voulons qu’elle s’éteigne au cas où nous nous endormirions. Elle propose également de belles images de fond qui nous aideront à créer l’atmosphère parfaite pour terminer notre nuit.

Ce que nous trouvons principalement dans cette application, ce sont une grande variété d’options de bruit blanc à avoir en arrière-plan pendant que nous dormons. Certains sont simplement des sons vides à différentes fréquences pour nous aider à nous évader des bruits ambiants, tandis que d’autres sont inspirés par la nature pour que nous nous sentions comme si nous étions loin de la grande ville. Ainsi, nous aurons toujours une atmosphère propice au sommeil.

En fin de compte, le sommeil est quelque chose de très personnel, donc vous seul savez quelle est la meilleure parmi ces 9 applications pour en finir avec les nuits blanches. Il est recommandé d’essayer différentes options jusqu’à ce que vous trouviez l’application qui vous aide réellement à améliorer votre sommeil.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :