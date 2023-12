Le Parlement européen veut que tu arrêtes de perdre ton temps sur TikTok ou Instagram et pour cela mettra fin au ‘scroll infini’

Le Parlement européen a décidé de lutter contre le ‘scroll infini’ afin que les utilisateurs arrêtent de perdre leur temps sur les réseaux sociaux

Le ‘scroll infini’ de TikTok et Instagram pourrait bientôt disparaître: le Parlement européen souhaite que vous arrêtiez de perdre du temps sur les réseaux sociaux.

Vous êtes-vous déjà retrouvé accroché en faisant défiler l’écran vers le bas pour voir plus de contenu sur les réseaux sociaux ? Probablement oui, car le ‘scroll infini’ est une technique largement utilisée par des plateformes comme TikTok ou Instagram pour capter notre attention et nous maintenir connectés. Cependant, cette pratique pourrait bientôt être interdite si la proposition du Parlement européen de la réglementer en raison de son caractère addictif aboutit.

Le 13 décembre, le Parlement européen a adopté une résolution visant à lutter contre la dépendance numérique, qui comprend plusieurs mesures visant à protéger les utilisateurs des risques des réseaux sociaux. Parmi celles-ci, figure la demande d’une plus grande transparence sur le fonctionnement des interfaces des services en ligne.

Qu’est-ce qui ne va pas avec le ‘scroll infini’ ?

La résolution, qui n’a pas de caractère contraignant mais qui a une valeur indicative, demande aux entreprises derrière les réseaux sociaux de modifier leurs plateformes pour qu’elles aient une conception éthique. L’objectif du Parlement européen est de faire en sorte que tant Instagram que TikTok modifient leur conception afin de limiter la dépendance aux réseaux sociaux.

Le ‘scroll infini’ est une conception qui consiste à charger continuellement du contenu à l’écran, sans qu’il n’y ait de fin visible ou de point d’arrêt. De cette manière, une sensation de nouveauté et de curiosité constante est créée chez l’utilisateur, ce qui l’incite à continuer à faire défiler son doigt pour en voir plus.

De plus, cela génère un effet de récompense aléatoire, similaire à celui des machines à sous, qui provoque la libération de dopamine, l’hormone du plaisir, dans le cerveau. Cette combinaison de facteurs rend le ‘scroll infini’ très addictif, car il crée une habitude difficile à rompre et peut interférer avec d’autres activités plus importantes ou gratifiantes.

C’est pourquoi le Parlement européen souhaite que vous arrêtiez de perdre du temps sur TikTok ou Instagram et mettra fin au ‘scroll infini’. L’idée est que les plateformes proposent des options pour limiter le temps d’utilisation, établir des rappels, désactiver le défilement automatique ou afficher des indicateurs de fin.

Les mesures proposées devront maintenant être approuvées et présentées, le Parlement européen souhaite protéger la santé physique et mentale des utilisateurs des réseaux sociaux. Ces produits sont très addictifs et représentent un danger pour le développement des jeunes en raison de l’importance énorme qu’ils ont dans la vie quotidienne d’un grand nombre de personnes.

