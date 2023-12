Avatar 3: Kate Winslet a donné des cours de chamanisme et reviendra en tant que Ronal

Une partie d’Avatar a déjà été tournée.

Kate Winslet est Ronal dans Avatar 2 (et 3)

Avatar 3 ne bouge pas, pour l’instant, du 19 décembre 2025. Dans une interview avec le magazine People, le réalisateur de Titanic, qui vient de connaître une sortie nationale remasterisée en 4K avec Dolby Vision et autres technologies techniques, a confirmé que « le troisième [d’Avatar] est sur la bonne voie » et que tout avance comme prévu.

En réalité, une grande partie d’Avatar 3 a été tournée en même temps qu’Avatar: The Way of Water, le deuxième de la pentalogie des Na’vi, mais il y a plus, parce que « nous avons même tourné une partie du quatrième film parce que nos personnages jeunes vont faire un bond temporel important dans ce quatrième film », a expliqué Cameron. Bien que la sortie d’Avatar 4 soit prévue, en principe, en 2029; cela nécessite de la prévision.

Kate Winslet revient en tant que Ronal

En plus de tout cela, qui vient compléter l’information d’il y a quelques jours où Cameron a parlé de faire de la Nouvelle-Zélande son foyer permanent pour faire des films, car le scénariste prévoit de devenir citoyen néo-zélandais en 2024, le cinéaste a raconté une anecdote sur une Kate Winslet qui, apparemment, aura un rôle plus important dans cette nouvelle livraison, où elle apparaîtra à nouveau en tant que Ronal, la femme de Tonowari, l’Olo’eyktan (chef) du Clan Metkayina.

Selon lui, Winslet a appris « le chamanisme d’un couple de chamans ». Et il ajoute: « Quand vous la voyez [Winslet] accomplir ce rituel de purification pour essayer de ressusciter Kitty dans le film et certaines des choses qu’elle fera dans le troisième film, cela se base sur des pratiques réelles« , explique le réalisateur.

De quoi parle Avatar 3?

Cameron a laissé entendre qu’Avatar 3 nous montrera une nouvelle race de Na’vi qui agira en tant qu’antagoniste de ceux que nous connaissons déjà. Le producteur de la franchise, Jon Landau, a déclaré en début d’année que ce groupe est les Ash People, décrits comme une « race agressive et volcanique » de Na’vi dont le chef est Varang, jouée par Oona Chaplin, la petite-fille du célèbre Charlie Chaplin.

Avatar 3 semble également avoir terminé ou presque son tournage, car, selon Cameron lui-même, « Nous sommes en train de vivre deux années très agitées de post-production en ce moment. Donc ce sera [sa sortie en salles] pour Noël 2025″.



