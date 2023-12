Ces magnifiques écouteurs avec 65h de batterie passent en dessous de 100 euros

Avec le mode de suppression du bruit, ils peuvent durer jusqu’à 50 heures d’utilisation sur une seule charge.

Les Soundcore Space Q45 sont une alternative parfaitement viable à d’autres écouteurs de 300-400 euros.

Voulez-vous des écouteurs qui vous permettent d’annuler presque 100% du bruit extérieur en une seconde ? Et si je vous disais qu’aujourd’hui vous pouvez le faire avec des écouteurs Bluetooth signés Anker et avec une réduction de 33% qu’est-ce que vous en dites ? Les Soundcore Space Q45 sont en offre à un prix final de 149,99 99,99 euros sur Amazon.

Ces écouteurs Anker sont un excellent achat en matière de son portable pour moins de 100 euros en ce moment. Dans l’offre d’Amazon, vous pouvez choisir la version que vous préférez parmi les couleurs noir, bleu marine et blanc. Une alternative tout aussi fiable à ceux-ci sont les Sony WH-CH720 qui coûtent aujourd’hui 99 euros chez Ebay.

Soundcore Space Q45

Pourquoi ces écouteurs sont-ils un bon achat à 99,99 euros

Tout d’abord, ils ne sont pas seulement des écouteurs sans fil, vous pouvez également les utiliser avec un câble grâce à leur port Jack 3,5 mm. Cela prolongera encore davantage leur très bonne autonomie. Avec une charge complète, vous obtiendrez jusqu’à 65 heures d’utilisation, bien que si vous activez la suppression du bruit, cette autonomie baissera d’environ 50 heures. Leur charge rapide vous permet d’obtenir 4 heures supplémentaires en seulement 5 minutes de charge.

Ils sont très confortables, avec des coussinets rembourrés à mémoire de forme et des transducteurs de 40 mm qui couvrent entièrement nos oreilles. Le son sera emprisonné entre vos oreilles, vous permettant d’apprécier la beauté de chaque note et de chaque scène d’un film comme si vous étiez sur le plateau de tournage.

Ils sont compatibles avec le format LDAC de Sony qui atteint un taux de transfert sans fil allant jusqu’à 990 Kbps. C’est trois fois la qualité maximale que Spotify Premium offre à ses clients. Ainsi, si votre téléphone le permet également, vous pourrez profiter d’un abonnement à Amazon Music, Apple Music ou Tidal pour écouter de la musique sans perte de qualité.

Si vous êtes dans un environnement où vous ne souhaitez pas « éteindre » le son ambiant, vous disposez de 5 niveaux de mode transparence et suppression du bruit. Cela vous permet d’éliminer jusqu’à 98% du bruit qui vous entoure. Et grâce à ses multiples microphones intégrés, vous pourrez profiter d’appels très clairs. Vos interlocuteurs vous entendront comme si vous étiez en face d’eux.

Les charnières en alliage d’aluminium, le serre-tête extensible et les coussinets d’oreille conçus pour protéger votre peau, constituent un ensemble de caractéristiques particulièrement durables. Avec ces Soundcore Space Q45, vous aurez des écouteurs pendant longtemps, très longtemps.

Soundcore Space Q45

Le prix de ces écouteurs Bluetooth est généralement supérieur à 120 euros dans la plupart des stores. Donc, maintenant qu’ils sont passés en dessous de 100 euros, c’est une excellente occasion de les acheter au meilleur prix.

