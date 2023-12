James Gunn à propos de Lex Luthor de Nicholas Hoult dans Superman: Legacy : « Ce sera inoubliable »

Ce qui était un secret de polichinelle est désormais officiel : Nicholas Hoult sera l’antagoniste principal dans Superman: Legacy. En effet, l’acteur britannique, que nous pourrons voir auparavant dans le remake de Nosferatu, incarnera Lex Luthor dans un film, celui du kryptonien, qui ne sortira pas en salles avant le 11 juillet 2025, bien que son scénario soit déjà « terminé à 99,9% », comme l’a confirmé précédemment Gunn lui-même ; autrement dit, il sera déjà complet, il ne reste « plus qu’à » tourner, monter, promouvoir… Des détails, quoi.

Précisément, James Gunn, réalisateur de ce nouveau film et responsable principal de ce qui devient le nouvel univers cinématographique de DC, a partagé sur Threads, le réseau social de Meta qui sera lancé le 14 décembre en Europe et qui compte bien donner une belle morsure à X d’Elon Musk (anciennement connu sous le nom de Twitter), une image où on peut le voir aux côtés du modèle Nicholas Hoult.

« Oui, je peux enfin répondre. Nicholas Hoult est Lex Luthor dans #SupermanLegacy et je ne pourrais pas être plus heureux. Nous sommes sortis dîner hier soir pour célébrer cela et discuter de la façon dont nous pouvons créer un Lex qui soit différent de tout ce que vous avez vu auparavant et qui sera inoubliable. ‘Mais, James, nous avons entendu cela il y a des semaines, pourquoi ne nous l’avez-vous pas dit que c’était vrai ?’ Parce que, bien que nous en ayons discuté, ce n’était pas définitif jusqu’il y a quelques jours et je ne veux pas vous dire quelque chose qui n’est pas sûr ».

Hoult a failli être l’Homme d’Acier

Eh oui, et c’est parce que Hoult devait apparaître dans Superman: Legacy d’une manière ou d’une autre, car il a même été envisagé pour jouer le rôle de l’Homme d’Acier, un honneur finalement réservé à David Corenswet, qui fera équipe aux côtés d’une Rachel Brosnahan dans la peau de Lois Lane. L’acteur britannique devra donc se raser la tête pour incarner le magnat de Metropolis, bien qu’il reste encore quelques mois avant le début du tournage, qui aura lieu en mars de l’année prochaine.

