Destruction historique des prix de la Nintendo Switch et 5 autres bonnes affaires de Noël

Une fois de plus, la Switch sera le cadeau de Noël par excellence

Depuis lundi et jusqu’au 16 décembre seulement, AliExpress propose sa saison des fêtes avec des offres spéciales, pendant lesquelles le e-commerce a réduit les prix de nombreux produits. C’est une opportunité en or pour anticiper les achats de ces fêtes ou se faire plaisir avec une technologie de qualité.

Pour vous donner une idée de l’ampleur des offres, sachez que la Nintendo Switch OLED est réduite de près de 100 euros, maintenant à seulement 269 euros.

De la même manière, l’iPhone 15 et le Pixel 7a bénéficient de réductions similaires à celles du Black Friday, ce qui fait de cette campagne d’offres une excellente occasion de renouveler son téléphone.

7 bonnes affaires de Noël chez AliExpress

Nintendo Switch OLED. Commençons par l’offre phare de cette sélection, à savoir les 80 euros de réduction sur la Nintendo Switch OLED. Une fois de plus, elle sera l’une des consoles de Noël les plus offertes, donc c’est un achat 100% sûr. Il suffit d’appliquer le code AEES040 avant de payer et le tour est joué, vous débloquerez le prix le plus bas.

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch Lite. Le modèle portable de la console Nintendo, la Switch Lite, est également en promotion, à 179 euros, soit 50 euros de moins que son prix de vente conseillé. Si vous souhaitez surprendre quelqu’un avec un cadeau spécial, n’hésitez pas : vous ferez mouche.

Nintendo Switch Lite

iPhone 15. Passons maintenant au domaine mobile avec l’iPhone 15 qui est proposé à 805 euros. Ce n’est pas son prix le plus bas, mais il s’en rapproche (lors du Black Friday, il était légèrement inférieur à 700 euros). Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un iPhone, et rappelez-vous qu’Apple ne baisse jamais les prix de ses produits. De plus, sachant que le téléphone est sorti il y a seulement quelques mois… il n’y a pas à hésiter.

iPhone 15

Google Pixel 7a. Avec le même code de réduction que pour la Switch OLED et l’iPhone 15, vous pouvez obtenir le Google Pixel 7a pour seulement 379 euros. C’est le grand pari de Google pour conquérir le milieu de gamme, et croyez-moi, ils ont réussi, car peu de smartphones offrent autant à ce prix.

Google Pixel 7a

POCO F5 Pro. Probablement la meilleure alternative au Pixel 7a est proposée par ce terminal de POCO. Lancé récemment, le F5 Pro est un milieu de gamme haut de gamme très performant, doté d’une excellente combinaison de spécifications : il est livré avec 12 Go de RAM, un écran AMOLED 120 Hz, la 5G, un appareil photo principal de 64 mégapixels, le nouveau Snapdragon 8+ Gen 1… Jetez un œil à ses caractéristiques, car avec une réduction de 200 euros, c’est un excellent achat.

POCO F5 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Si vous cherchiez un smartphone entre 150 et 200 euros, ce Redmi Note 12 Pro se situe au juste milieu. Il se distingue par son appareil photo principal de 108 mégapixels, son écran et surtout, son autonomie impressionnante, renforcée par la charge rapide de 67 W.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G

Xiaomi Redmi Pad SE. Nous terminons par l’une des tablettes les plus récentes de Xiaomi, un modèle économique que vous pouvez obtenir encore moins cher. Si vous souhaitez offrir une tablette simple à un enfant ou à un utilisateur occasionnel, c’est parfait. Elle peut être utilisée pour les appels vidéo, les jeux, le streaming de séries, etc.

Xiaomi Redmi Pad SE

