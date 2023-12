Samsung a annoncé le calendrier de sortie de One UI 6 pour l’Inde

One UI 6 est la dernière version personnalisée du système d’exploitation de Samsung pour les téléphones Galaxy. Ce n’est pas nouveau et vous êtes peut-être déjà familier avec One UI 6 car il est disponible sur une gamme de téléphones Galaxy. Samsung a lancé le déploiement fin octobre en commençant par la série Galaxy S23, puis de nombreux autres téléphones Galaxy ont rejoint la liste des mises à jour.

Il y a environ un mois, Samsung a publié le calendrier One UI 6 pour la Corée du Sud et l’Allemagne. Après une longue attente, l’entreprise a maintenant dévoilé le calendrier One UI 6 pour l’Inde. En général, les calendriers de mise à jour de Samsung ne diffèrent pas significativement, mais il peut encore y avoir quelques variations.

Heure de sortie de One UI 6 pour l’Inde

Si vous êtes un utilisateur de Samsung Galaxy en Inde et que vous attendez la mise à jour One UI 6, vous pouvez maintenant consulter la liste officielle pour savoir quand elle sera disponible sur votre appareil. Voici la liste:

Terminé

Galaxy S23 (23 novembre)

Galaxy S23+ (23 novembre)

Galaxy S23 Ultra (23 novembre)

Galaxy A14 5G (23 décembre)

Galaxy A34 5G (23 décembre)

Galaxy A54 5G (23 décembre)

Galaxy A73 5G (23 décembre)

Galaxy S22 (23 décembre)

Galaxy S22+ (23 décembre)

Galaxy S22 Ultra (23 décembre)

Galaxy S23 FE (23 décembre)

Galaxy Z Flip5 (23 décembre)

Galaxy Z Fold5 (23 décembre)

Série Galaxy A

Galaxy A72 (23 décembre)

Galaxy A53 5G (23 décembre)

Galaxy A52 (23 décembre)

Galaxy A52s 5G (23 décembre)

Galaxy A33 5G (23 décembre)

Galaxy A24 (23 décembre)

Galaxy A14 (23 décembre)

Galaxy A23 (24 janvier)

Galaxy A23 5G (24 janvier)

Galaxy A13 (24 janvier)

Galaxy A05 (24 janvier)

Galaxy A04e (24 février)

Galaxy A04 (24 février)

Galaxy A04s (24 février)

Série Galaxy F

Galaxy F54 5G (23 décembre)

Galaxy F14 5G (23 décembre)

Galaxy F34 5G (24 janvier)

Galaxy F04 (24 janvier)

Galaxy F23 5G (24 février)

Galaxy F14 (24 février)

Galaxy F13 (24 février)

Série Galaxy M

Galaxy M53 5G (23 décembre)

Galaxy M33 5G (23 décembre)

Galaxy M14 5G (23 décembre)

Galaxy M34 56 (24 janvier)

Galaxy M04 (24 janvier)

Galaxy M23 5G (24 février)

Galaxy M14 (24 février)

Galaxy M13 (24 février)

Galaxy M13 5G (24 février)

Série Galaxy S

Galaxy S21 FE 5G (23 décembre)

Galaxy S21 5G (23 décembre)

Galaxy S21+ 5G (23 décembre)

Galaxy S21 Ultra 5G (23 décembre)

Appareils pliables Galaxy

Galaxy Z Flip4 (23 décembre)

Galaxy Z Fold4 (23 décembre)

Galaxy Z Flip3 5G (23 décembre)

Galaxy Z Fold3 5G (23 décembre)

Tablettes Galaxy

Galaxy Tab S9 (23 décembre)

Galaxy Tab S9 5G (23 décembre)

Galaxy Tab S9+ (23 décembre)

Galaxy Tab S9+ 5G (23 décembre)

Galaxy Tab S9 Ultra (23 décembre)

Galaxy Tab S9 Ultra 5G (23 décembre)

Galaxy Tab S9 FE (23 décembre)

Galaxy Tab S9 FE+ (23 décembre)

Galaxy Tab S8 (23 décembre)

Galaxy Tab S8 5G (23 décembre)

Galaxy Tab S8+ (23 décembre)

Galaxy Tab S8+ 5G (23 décembre)

Galaxy Tab S8 Ultra (23 décembre)

Galaxy Tab S8 Ultra 5G (23 décembre)

Galaxy Tab S7 FE (23 décembre)

Galaxy Tab S6 Lite (23 décembre)

Galaxy Tab S6 Lite (23 décembre)

Galaxy Tab A9 (24 janvier)

Galaxy Tab A9+ 5G (24 février)

Galaxy Tab A8 (24 février)

Galaxy Tab A7 Lite (24 février)

Voici donc le calendrier One UI 6 pour l’Inde. De nombreux appareils de la liste reçoivent déjà la mise à jour stable One UI 6. Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, vous savez maintenant combien de temps vous devez attendre pour l’obtenir. Vous pouvez vérifier la mise à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :