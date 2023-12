Le Xiaomi Car SU7 ne veut pas attendre la nouvelle année : voici sa possible date de présentation au monde et c’est en plein Jour des Innocents.

Deux nouvelles sur la nouvelle voiture Xiaomi en un jour. Lorsque le flux d’informations augmente, c’est que quelque chose va se produire. Dans le cas de la Xiaomi Car SU7, qui sortira au premier trimestre de 2024, il se peut que sa présentation soit plus tôt que prévu. En réalité, dans deux semaines.

Le 28 décembre, le même jour où en France et dans d’autres pays est célébré le Jour des Innocents – équivalent au 1er avril – , La voiture Xiaomi pourrait être présentée selon une date qui a fuité, et curieusement la société ne l’a pas démentie.

Date de présentation de la voiture Xiaomi SU7

Comme le rapporte le média Helloxiaomi, le blogueur de Xiaohongshu « Game Technology » a publié aujourd’hui un article selon lequel Xiaomi a finalisé la conférence de présentation de la voiture Xiaomi à Pékin le 28. Elle sera principalement décrite :

L’apparence

Le design intérieur

Les performances

Le prix de prévente

En réponse à cela, le blogueur @电竞士 a contacté le personnel interne de Xiaomi Auto, qui a déclaré : « La date n’est pas encore décidée, en réalité nous envisageons cette date, et tout le reste est faux ».





Une date non démentie

La réponse est significative, car même s’ils affirment que ce qui sera montré de la voiture est faux, pas la date. Ils disent que la date exacte de la présentation n’est pas encore officielle, mais qu’ils considèrent le 28 décembre comme l’une des possibilités, ce qui suggère que Xiaomi veut montrer sa voiture avant la fin de l’année en cours.

Le même média signale que « le premier étage de Xiaomi Home Store à Xujiahui, à Shanghai, est actuellement en cours de rénovation (deux étages au total) et, selon le personnel, tout l’étage du store sera consacré aux voitures Xiaomi, qui arriveront au store au premier trimestre de l’année prochaine », ce qui laisse une fenêtre de temps entre le 1er janvier et le 31 mars.





Un employé du store Xiaomi à Foshan, Guangdong, a indiqué que les dirigeants sont venus inspecter l’emplacement des voitures en exposition, et que d’autres stores seront sélectionnés pour exposer les voitures en fonction de la région. Est-ce vrai ? Verrons-nous la voiture dans deux semaines ? On ne sait pas encore, mais Xiaomi est déjà en train de chauffer les moteurs sur le terrain promotionnel, qui précède toujours la présentation et la mise en vente d’un produit.

Via | HelloXiaomi

