Mark Ruffalo veut cesser d’être seulement Hulk/Banner pour les personnes et lui-même avec Pauvres créatures

Mark Ruffalo dans le rôle de Duncan Wedderburn dans Pauvres créatures

Il fut un temps où Mark Ruffalo était considéré comme un acteur des plus polyvalents, capable d’incarner à la fois un inspecteur de police, comme dans Zodiac, et de vous séduire avec son air d’innocence, comme dans Le Secret de Brokeback Mountain. Mais quelque chose a changé en 2010, lorsque Marvel Studios a annoncé avoir trouvé son nouveau Bruce Banner, également connu sous le nom de Hulk lorsqu’il perd ses nerfs.

Entre deux films des Avengers qui pourraient se réunir dans un avenir proche, Ruffalo est apparu dans des films d’un autre genre, comme le divertissant Insaisissables 2 ou le plus récent Projet Adam. Il est toutefois devenu pour une génération plus jeune l’acteur qui se transforme en géant vert lorsqu’il est en colère, ce qui a motivé l’acteur américain à accepter le rôle de Duncan Wedderburn dans Pauvres créatures, un film qui a été plutôt bien classé aux nominations des Golden Globes, dominées, comme il se doit, par Oppenheimer et Barbie, bien qu’il y ait également eu des surprises.

« Je me suis principalement basé sur la manière dont il prononce les paroles », expliquait Ruffalo à The A.V. Club lorsqu’il parlait de sa participation au film, sorti le 8 décembre aux États-Unis. « Puis il y avait aussi cette sorte de jeu que nous avions [Emma Stone et lui] et le désir de briser toutes les perceptions que les personnes, et moi-même, ont pu avoir sur moi, et vraiment remettre en cause ces attentes que j’avais envers moi-même ou que le public a envers moi, d’être un bon gars ou d’être Hulk ou Banner. J’ai vraiment ressenti le besoin de tout casser et d’essayer quelque chose de nouveau, de différent et d’audacieux ».

Pauvres créatures

Réalisé par Yorgos Lanthimos, Pauvres créatures est une histoire surréaliste qui suit Bella Baxter, interprétée par Emma Stone, une jeune femme qui renaît après avoir été retrouvée morte et est ramenée à la vie par un scientifique excentrique, Duncan Wedderburn, joué par Mark Ruffalo. Alors que Bella explore sa nouvelle vie et s’adapte aux complexités du monde, elle se retrouve plongée dans un voyage à travers l’Europe victorienne, où elle découvre l’amour, la manipulation et une quête d’identité.

Le film sortira dans les cinémas espagnols le 24 janvier 2024.

