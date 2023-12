Cette enceinte intelligente avec Alexa révolutionnera votre maison pour seulement 20 euros

Alexa arrive chez vous pour donner vie, cette petite enceinte est une véritable aubaine.

L’Echo Pop en vert bleuâtre.

L’un des haut-parleurs intelligents avec la meilleure valeur qualité-prix bénéficie d’une réduction sur Amazon, mais seulement pour une durée limitée. L’ Echo Pop , l’une de leurs créations, est à portée de main pour seulement 20,99 euros. Comme vous le savez déjà, si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous n’aurez pas à attendre ni à payer pour l’expédition.

Comme tous les autres haut-parleurs du fabricant américain, cet Echo Pop est livré avec Alexa . Nous parlons de l’un des assistants virtuels les plus avancés, l’un des plus utiles et faciles à utiliser . Il comprend parfaitement le langage naturel, vous n’aurez pas à vous casser la tête pour vous faire comprendre.

Cet haut-parleur a beaucoup à offrir

Sur une table de nuit, dans le salon, dans la cuisine ou même dans les toilettes. La petite enceinte d’Amazon a un joli et minimaliste design qui lui permet de se fondre parfaitement dans n’importe quel coin . Vous avez le choix entre plusieurs couleurs, noir, blanc, lavande et un vert bleuâtre original qui lui va vraiment bien.

Son son surprend, ne vous laissez pas influencer par la taille . Ce n’est pas la même chose que ses grands frères, c’est clair, mais il vous suffira de demander à Alexa de mettre une bonne playlist pour découvrir à quel point cela est agréable. Une fois que vous vous serez habitué à sa compagnie, vous ne pourrez plus vous passer d’elle.

Si vous avez des appareils compatibles avec Alexa dans votre maison, vous pourrez prendre le contrôle, c’est un luxe de pouvoir gérer différents appareils avec votre voix seulement. Dans le cas où vos appareils électroménagers sont normaux et courants, des prises intelligentes comme celles de TP-Link feront l’affaire , c’est très simple. Elles coûtent moins de 10 euros l’unité et transformeront n’importe quel appareil dépassé.

➡️ Voir l’offre Amazon Echo Pop

On dirait un mensonge mais il est bien là, un bon haut-parleur intelligent avec Alexa qui promet de révolutionner votre maison pour seulement 20 euros . C’est un excellent achat pour ces fêtes, comme un plaisir personnel ou un cadeau. Même les moins technophiles pourront profiter de sa compagnie, je vous l’assure. Si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps, ce prix ne sera disponible que pour une durée limitée.

