Un Galaxy S Ultra plus petit pour rivaliser avec les iPhone Pro : la dernière idée de Samsung

Il ne fait aucun doute que Samsung a lancé une ligne Galaxy S23 excellente sur le marché. Tous les téléphones, mais surtout le Samsung Galaxy S23 Ultra (sans diminuer le compact formidable qu’est le Samsung Galaxy S23 de base), ont montré pourquoi les Coréens sont en tête du monde Android.

Cependant, dans l’industrie, Apple reste le géant à battre, ce qui nous amène à l’information publiée par SAMMobile. Selon le média, la dernière rumeur affirme que Samsung pourrait envisager de lancer un Galaxy S23 Ultra plus petit sur le marché. L’objectif? Faire face à l’iPhone Pro.

Galaxy Lineup & Fold Lite Related News:

After the S25, a new design code is set to be implemented, and simultaneously, there are reports of the consolidation of budget lineups like the Galaxy A series.

There is specific consideration to add a model to the existing FE lineup…

— Revegnus (@Tech_Reve) Décembre 13, 2023