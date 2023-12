Les yachts sont terminés : le nouveau caprice des millionnaires ce sont les sous-marins de luxe

Les yachts semblent être quelque chose du passé, les milliardaires cherchent de nouvelles façons de montrer leur richesse.

Les sous-marins de luxe pourraient être la nouvelle tendance parmi ceux qui en ont les moyens | Image : Bing Créer

La vie dans un sous-marin n’est pas la meilleure. La pression est inconfortable, les espaces sont confinés et génèrent une sensation d’angoisse et de solitude, et les marins qui naviguent dans les profondeurs sont préparés à y passer des mois grâce à leur formation mentale conséquente. D’autre part, une erreur ou un dysfonctionnement qui détruit le sous-marin est toujours mortel, personne ne peut y survivre. De plus, son intérieur est généralement assez austère et est conçu précisément pour des objectifs militaires. Cependant, maintenant les millionnaires ont posé les yeux sur eux comme une nouvelle façon de luxure et de démonstration dans laquelle passer leur temps libre.

Les méga-yachts qui ressemblent à des villes errantes et même les commodités comme avoir Internet par satellite à bord sont un passé. La nouvelle voie se trouve dans un hybride entre le confort et la discrétion d’un yacht en haute mer et la science surprenante derrière les sous-marins. Ainsi, pour ceux qui veulent imiter un méchant de James Bond, c’est un excellent choix.

Les yachts du futur sont des sous-marins

L’entreprise Migaloo a lancé le M5, un yacht-sous-marin qui attire l’attention pour son incroyable niveau de démonstration. Ainsi, il s’agit d’une bête maritime gigantesque mesurant 165,8 mètres de longueur, 23 mètres de largeur et 8,5 mètres de tirant d’eau. Son objectif est de servir à la fois en surface comme un yacht conventionnel et comme un sous-marin pour obtenir une touche totalement différente de celle habituelle dans ce type de véhicules.

Ainsi, les créateurs ont assuré que c’est le futur des yachts pour les millionnaires. Bien que les réglementations y afférentes puissent être compliquées

Quoi qu’il en soit, même si le projet n’est pas encore finalisé, on s’attend à ce qu’il ait un moteur diesel avec une capacité de propulsion de 20 nœuds en surface et de 12 nœuds en profondeur. Cela permettrait au véhicule d’avoir de très bonnes performances dans n’importe quel de ses domaines, bien qu’il soit toujours plus rapide en coupant la surface, comme il est évident. De plus, il aurait toutes sortes de luxes et de commodités pour s es 40 occupants, y compris un héliport pour les déplacements en haute mer.

En résumé :

Comme cela se produit souvent avec ces questions, il est simplement possible que cela ne se réalise jamais.

Son nom est le Migaloo, et l’objectif est d’être un hybride entre un yacht et un sous-marin.

À l’époque, ils ont lancé un concept qui a été assez critiqué par les millionnaires, ils ont recueilli les commentaires et ont finalement décidé de lancer cette version améliorée sous forme de concept.

Il aurait une taille de 165,8 mètres de longueur, 23 mètres de largeur et 8,5 mètres de tirant d’eau.

Il utiliserait un système diesel-électrique capable de propulser le véhicule à 20 nœuds en surface et 12 nœuds en immersion.

Ses formes seraient luxueuses et il aurait même un héliport.

Il accueillerait 40 personnes, y compris l’équipage lui-même.

Pour l’instant, ce projet est plus un rêve qu’une réalité. Bien que l’entreprise ait travaillé sur des concepts depuis dix ans, il est difficile de croire qu’il puisse être réalisé initialement. En grande partie parce qu’il s’agit d’un projet difficile à réaliser qui devrait répondre à des normes de sécurité et à des réglementations qui seraient assez importantes. Cependant, qui sait si dans quelques décennies cela pourrait se concrétiser, car il y a des personnes intéressées.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :