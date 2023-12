Tu n’as plus besoin d’utiliser Discord pour générer des images avec Midjourney (si tu remplis cette condition)

Jusqu’à présent, utiliser Midjourney nécessitait Discord. Cette dépendance est désormais terminée, maintenant Midjourney a lancé son propre site web où vous pourrez générer des images sans utiliser cette application de communication. Le changement est arrivé tardivement et l’intégration de DALL-E dans Copilot a peut-être incité Midjourney à franchir le pas une fois pour toutes.

Le changement dans le fonctionnement de Midjourney est radical, mais il vient avec une condition. Tous les utilisateurs ne pourront pas utiliser Midjourney sans faire partie de la communauté de l’application sur Discord. Il y a une condition indispensable pour accéder au nouveau site web, et franchement, cela a tout le sens du monde.

La communauté de Midjourney n’a cessé de croître depuis son lancement, étant l’IA la plus populaire pour la création d’images. Le lancement de Midjourney Alpha est une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs qui génèrent des images depuis des mois, et qui alimentent ainsi cette intelligence artificielle avec des instructions.

En réalité, pour pouvoir utiliser Midjourney Alpha, il sera nécessaire d’avoir généré plus de 10 000 images. C’est la condition que les utilisateurs doivent remplir pour accéder au nouveau site web qui a été créé et qui permettra de créer des images comme on peut le faire avec DALL-E.

Midjourney Alpha is officially here!!

If you’ve generated 10k or more images you should have access.

This is still the alpha, so things may change a bit. But here is a quick look at image creation on the web.

BYE BYE DISCORD ???? pic.twitter.com/JbS9L7e59P

— Nick St. Pierre (@nickfloats) le 12 décembre 2023