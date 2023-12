Les messages épinglés viennent d’arriver sur WhatsApp et la compagnie est déjà en train de les améliorer.

WhatsApp travaille sur la possibilité de fixer plusieurs messages dans une même discussion.

WhatsApp souhaite améliorer sa nouvelle fonctionnalité de messages épinglés

WhatsApp ajoute de nombreuses nouveautés ces dernières semaines, tant dans ses versions bêta pour iOS et Android que dans ses versions officielles, comme ces trois nouvelles fonctionnalités pour iPhone ou la possibilité de se connecter via une adresse e-mail. Récemment, il a également lancé la possibilité d’épingler des messages dans les discussions sur iOS et Android, et grâce à la dernière version bêta pour Android, nous savons que cette fonctionnalité sera améliorée.

La possibilité d’épingler plusieurs messages arrivera bientôt sur WhatsApp

Comme le révèle WABetaInfo, WhatsApp travaille déjà sur l’amélioration de la possibilité d’épingler des messages dans les discussions. Un nouveau changement qui arrivera dans une prochaine version, puisqu’il est en cours de test dans la dernière version bêta pour Android, est la possibilité d’épingler plusieurs messages.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, une nouvelle interface est en cours de développement pour naviguer dans la liste des messages épinglés. Grâce à cette amélioration, l’application se prépare à mettre en place une fonction qui permettra aux utilisateurs d’épingler plusieurs messages dans une discussion. De plus, il y aura une limite au nombre de messages qui peuvent être épinglés. Pour épingler un message, il suffit de maintenir un appui long sur ce dernier et de choisir la durée pendant laquelle il sera épinglé.

Cette nouvelle fonctionnalité, qui arrivera dans une future mise à jour de WhatsApp, améliorera considérablement l’expérience des utilisateurs en leur donnant la possibilité d’épingler plusieurs messages auxquels ils pourront accéder facilement et rapidement. De plus, avec la limite de messages épinglés, un équilibre sera assuré afin que le nombre de messages épinglés ne devienne pas accablant.

Enfin, rappelons que cette nouvelle amélioration de la fonctionnalité des messages épinglés n’est pas encore disponible. Elle a été aperçue dans la dernière version bêta de l’application pour Android, il faudra donc encore attendre son lancement officiel pour qu’elle puisse être utilisée par les utilisateurs.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :