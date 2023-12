La nouvelle application météo de Google commence à arriver sur d’autres téléphones en dehors des Pixel

Le nouveau design de l’application Google Weather, qui était jusqu’à présent exclusif aux Pixel, commence à être visible sur d’autres appareils Android.

Une tablette Samsung avec le nouveau design de Google Weather / Image : 9to5Google

Google Weather, l’application qui permet de consulter les prévisions météorologiques partout dans le monde, a été redesignée il y a quelques mois. Jusqu’à aujourd’hui, il s’agissait d’une exclusivité de la gamme Google Pixel, mais maintenant elle commence à arriver sur les appareils Samsung et autres appareils Android.

Le redesign de Google Weather arrive sur Samsung

Il ne s’est pas écoulé trois mois depuis que Google Weather a décidé de changer le design de son application météo, qui s’est progressivement installée sur les appareils Pixel, aussi bien sur les téléphones conventionnels que sur le Pixel Fold et la Pixel Tablet. Cependant, l’expérience reste la même et l’icône de l’application aussi.

Sur les téléphones, le design est passé de trois onglets (Aujourd’hui, Demain et 10 jours) à un flux unique qui condense toutes les informations sur un même écran, comme vous pouvez le voir sur les images suivantes partagées dans une publication de 9to5Google. De plus, la nouvelle barre de recherche a la forme d’une pilule et indique la position actuelle de l’utilisateur, qui, en la touchant, affiche une liste des emplacements enregistrés.

En haut de l’écran, Froggy, la sympathique grenouille de Google, continue d’apparaître, indiquant de manière dynamique la condition météorologique de l’emplacement : température actuelle, température maximale et minimale de la journée, et ressenti thermique. Un peu plus bas, nous trouvons la prévision des 24 prochaines heures et une prévision de 10 jours qui offre plus de détails si on appuie sur un jour en particulier.

Eh bien, il semble enfin que le redesign de Google Weather commence à apparaître sur les téléphones et les tablettes de Samsung, mettant fin à l’exclusivité de la gamme Pixel. Selon une publication de 9to5Google, voici à quoi cela ressemblerait sur les appareils de la société sud-coréenne, avec un design à deux colonnes sur les tablettes, affichant les prévisions sur le côté gauche :

Cependant, les deux widgets météo de Material You restent exclusifs aux Pixel, bien que les utilisateurs y aient accès en touchant leur avatar de profil dans l’application, où ils peuvent les configurer. Dans tous les cas, Google travaille sur un raccourci vers la « Météo », qui pourra être placé sur l’écran d’accueil des appareils.

