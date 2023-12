Ryan Gosling et Margot Robbie seront les parents de George Clooney dans le préquel d’Ocean’s Eleven

L’acteur fait la promotion de son nouveau film, The Boys in the Boat.

Clooney en tant que Danny Ocean

Nous ne savons que très peu de choses, voire rien du tout, sur le nouveau film de la saga Ocean’s, celui où les cambriolages sont extrêmement élaborés et où, si ce n’est pas tous, la plupart des membres de la bande dégagent un charisme fou. Cependant, nous pouvons maintenant presque confirmer une information : Ryan Gosling et Margot Robbie seraient les parents de George Clooney (et par extension de Sandra Bullock) dans un préquel se déroulant dans les folles années 60 ; à l’instar de la série originale.

Il faut bien que Danny et Debbie Ocean tirent leur goût pour les choses des autres de quelque part, et grâce à l’acteur de La tempête de l’année, Good Night, and Good Luck et Batman & Robin, entre autres, nous savons maintenant que c’est dans leurs gènes. « Margot Robbie est-elle ma mère ? J’ai toujours pensé cela. Et Ryan Gosling est mon père, et quand on y pense, cela a du sens. Vraiment », a déclaré Clooney à Variety lors de l’avant-première de The Boys in the Boat aux États-Unis (le 17 décembre au cinéma), un film qu’il réalise en plus d’y jouer, et qui est basé sur le livre du même nom de l’écrivain Daniel James Brown.

Pour l’instant, les rares informations que nous avons sur ce préquel, en plus du fait qu’il sera interprété par les deux acteurs de Barbie, et qu’il sortira également ce vendredi 15 sur HBO Max, sont qu’il sera produit par LuckyChap, la société fondée par Margot Robbie avec Josey McNamara (Barbie, Saltburn, Dreamland: Sueños e ilusiones). Jay Roack (la trilogie Austin Powers, Mariage à la grecque) réalisera le film, dont le scénario est en cours de développement par Carrie Solomon, qui est également impliquée dans A Family Affair, un film qui sortira sur Netflix en 2024.

The Boys in the Boat

The Boys in the Boat est un film basé sur des faits réels qui raconte l’histoire de l’équipe d’aviron de l’Université de Washington et son incroyable voyage vers les Jeux olympiques de Berlin en 1936. Se déroulant pendant la Grande Dépression, le film suit Joe Rantz, un jeune rameur, alors qu’il rejoint l’équipe et entreprend un voyage de dépassement de soi et de travail d’équipe.

