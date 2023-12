Instagram veut mettre fin à la mise en scène et tentera de le faire avec « Flipside »

Tout indique qu’Instagram veut mettre fin définitivement au « postureo ». Le réseau social est inondé de publications montrant des vies fausses qui n’ont rien à voir avec la réalité des utilisateurs, mais comment y parviendra-t-il? Les plans d’Instagram pour en finir avec le « postureo » consistent à créer « Flipside ».

Qu’est-ce que « Flipside »? Pour comprendre cette nouvelle fonctionnalité sur laquelle Instagram travaille, il faut connaître ce qu’est un compte « Finsta ». Ce terme, inventé aux États-Unis, fait référence à « Fake Instagram », qui se traduit par faux Instagram, et désigne les profils que les utilisateurs créent pour publier n’importe quel type de contenu sans se soucier des apparences.

L’objectif de « Flipside » serait de proposer une alternative aux « finstas », des comptes Instagram faux ou secondaires que certains utilisateurs créent pour partager un contenu plus intime, authentique ou amusant avec un groupe restreint de personnes.

Ces comptes sont généralement cachés au public ou aux abonnés du compte principal, et ils sont utilisés pour échapper à la pression sociale ou à l’autocensure que peut parfois impliquer la publication sur un réseau aussi massif et exposé qu’Instagram.

